馬德鐘兒子馬在驤帶演員新女友出活動 身材火辣 曾拍攝電影

馬德鐘兒子馬在驤帶演員新女友出活動 身材火辣因高炒拍攝惹露點疑雲

馬德鐘兒子馬在驤（Xiang）繼承爸爸高挑身材，身高接近1米90加上陽光外表，機械工程一級榮譽學士學位畢業，以及從小係游泳健將，曾於多個游界比賽有出眾成績，成為注目星二代，又被指係荀盤。馬在驤於2020年與同樣愛游泳嘅美國女友Marissa拍拖，2021年分手。2023年，馬在驤於社交平台大晒與芬蘭金髮女泳手Carita Luukkanen拍拖照，媽媽張筱蘭當時就指Carita係一名護士，激讚對方好好。事隔2年，馬在驤原來又有新女友，近日更帶同新女友出席活動。

馬在驤早於19歲被Hermès睇中，於品牌首次香港時裝騷中擔任模特兒行騷。日前，Hermès再次於香港舉行時裝騷，馬在驤亦有份行騷。馬德鐘與太太張筱蘭及馬在驤新女友出席盛會，馬在驤新女友並冇會見傳媒，僅與馬在驤喺海邊合影，非常恩愛；女友五官輪廓有點像歐洲人，身材火辣。翻查資料，馬在驤新女友名叫Shakila Mohazab，身高1米63，Instagram座擁近2千名粉絲，並標註一間模特兒公司資料。Shakila亦係一名演員，曾拍攝過3部電影，包括《The Sound Eye》 (2022)、《異類崛起》 (2021) 和《I Am Woman》 (2019)。而Shakila不時於社交平台分享美照。

