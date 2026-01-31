馬德鐘完約無綫絕非退休 繼郭晉安後又一視帝離巢

繼3屆「視帝」郭晉安宣布離巢無綫後，另一位視帝、現年57歲的視帝馬德鐘亦正式約滿離開無綫，外界盛傳劇集《非常檢控觀》將成為他「息影之作」，馬德鐘開腔闢謠，澄清離巢只是因部頭合約屆滿，強調自己熱愛演戲，絕非退休。馬德鐘表示，現時工作主要是香港和內地兩邊走，拍劇或商演工作都有。早前與TVB為部頭合約的他接受訪問時，透露只是因完約而離開。問會不會考慮嘗試其他電視台的環境？他說：「我哋演員都係睇劇本、角色。同TVB當然友好友啦，只不過係完咗，又有啱咪再傾，我一路都係咁嘅身份。」

馬德鐘絕對是一步一步捱出頭！自1993年加入TVB，由大配角拚搏至一線小生，2018年憑《跳躍生命線》勇奪視帝。事實上，他多年來曾數次離巢往外闖（如赴內地發展），其後再以部頭形式回巢拍劇。

郭晉安去年年底離巢TVB。

今次輪到馬德鐘。

《非常檢控觀》暫時係馬德鐘喺無綫最後作品。

