馬志威《黑色月光》奸角出位 亂髮為大品牌行show獲讚賞 簽新經理人公司與老友劉俊謙同門

前晚被邀出席品牌活動，作為香港區其中一位代表行Show，模特兒出身的他，相隔多年再嘗行show滋味，同場走騷還有前輩馮德倫及導演曾國祥。

對於再次行騷，馬志威興奮表示：「最初有點不習慣，在綵排的時候和曾國祥兩個在想辦法如何可以行快一點，因為其他的模特兒身高比我們多出很多，所以自己的一步就等於對方的兩步。」

志威坦言今次為這一個大品牌行show都令他感有些壓力，所以做足準備功夫，開show前的一個星期減少食量，近乎禁食，希望維持好身材。而最搞笑的是當日去見設計師的時候，剛好工作完一頭亂髮，沒想到他們就是看中他這頭亂髮，正式表演當日，就是希望他維持這個亂中有序的髮型。

廣告 廣告

至於事後檢討，對於自己這晚行show的表現滿意否？他重拾信心的說：「完show之後，台後工作人員，都笑我平時滿臉笑容時就像個高中生，走show的時候蠻有國際模特兒的感覺。得到大家的讚賞很開心。」

出身模特兒的馬志威，轉作全職演員已經一的段時間，早前簽了新經理人公司，和好友劉俊謙成為同門師兄弟。他自有一番新想法：「自己都大個仔是時候逼自己努力工作，有一日成家立室，雖然現在大環境拍攝機會比前減少，但自己好清楚不會輕易放棄，熱愛演員這一份工作，希望日後有更加多機會試不同嘅角色，又一次重新出發。」

馬志威《黑色月光》奸角出位 亂髮為大品牌行show獲讚賞 簽新經理人公司與老友劉俊謙同門

馬志威《黑色月光》奸角出位 亂髮為大品牌行show獲讚賞 簽新經理人公司與老友劉俊謙同門

馬志威《黑色月光》奸角出位 亂髮為大品牌行show獲讚賞 簽新經理人公司與老友劉俊謙同門

馬志威《黑色月光》奸角出位 亂髮為大品牌行show獲讚賞 簽新經理人公司與老友劉俊謙同門

馬志威《黑色月光》奸角出位 亂髮為大品牌行show獲讚賞 簽新經理人公司與老友劉俊謙同門

馬志威《黑色月光》奸角出位 亂髮為大品牌行show獲讚賞 簽新經理人公司與老友劉俊謙同門

馬志威《黑色月光》奸角出位 亂髮為大品牌行show獲讚賞 簽新經理人公司與老友劉俊謙同門

馬志威《黑色月光》奸角出位 亂髮為大品牌行show獲讚賞 簽新經理人公司與老友劉俊謙同門

馬志威《黑色月光》奸角出位 亂髮為大品牌行show獲讚賞 簽新經理人公司與老友劉俊謙同門

馬志威《黑色月光》奸角出位 亂髮為大品牌行show獲讚賞 簽新經理人公司與老友劉俊謙同門

馬志威《黑色月光》奸角出位 亂髮為大品牌行show獲讚賞 簽新經理人公司與老友劉俊謙同門

馬志威《黑色月光》奸角出位 亂髮為大品牌行show獲讚賞 簽新經理人公司與老友劉俊謙同門