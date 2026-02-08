消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
馬思純孖黃明昊「母子」合體 扭腰乞籮大跳辣舞
【on.cc東網專訊】金馬影后馬思純不止演技出眾，原來跳唱俱佳，昨晚（7日）馬思純擔任內地歌手黃明昊的演唱會嘉賓，兩人在電影《我的媽耶》中飾演「母子」，今次母子合體大跳辣舞《沒有明天》，馬思純以低胸連身短裙配黑色皮褸上陣，性感火辣，她做出扭腰及乞籮動作，意態撩人，全場尖叫聲不斷。其後馬思純換上另一套白色雪紡連身裙獨唱《深藍》，不少網民均驚訝原來她的歌喉不俗。黃明昊大讚馬思純：「我第一次看到她跳《沒有明天》的時候，我都震驚，不愧是我媽媽，我跳舞好都是有遺傳的。」馬思純表示特別榮幸能擔任嘉賓：「我好開心、好興奮、好激動，也謝謝你們那麼喜歡他。」現場兩人不忘宣傳電影《我的媽耶》，呼籲大家一齊要到戲院捧場。
其他人也在看
挪威情報局稱美國的行為模式恐使中俄變得更加強勢
【彭博】— 挪威對外情報機構挪威情報局(E-tjeneste)認為，隨著美國縮減國際合作並從國際機構中撤出，俄羅斯和中國變得更加強勢的風險正在上升。
新婚長澤正美晒香肩拍廣告 自爆放婚假想學乜？
【on.cc東網專訊】38歲日本影后長澤正美，今年元旦閃嫁43歲導演福永壯志後，雖然盛傳會停工放長假，陪丈夫到溫哥華拍攝美劇《幕府將軍2》，但依然密密有廣告出街。她宣布成為防曬乳新代言人，新廣告亦在昨日(6日)曝光。
道指破5萬點大關！特朗普：提前三年達標 任期結束衝上10萬點
美股周五（6 日）強勁反彈，道指突破 5 萬點整數關口，創下去年 5 月以來最大單日漲幅。美國總統特朗普將這一里程碑歸功於關稅政策，並預測道瓊指數將在任期結束前衝上 10 萬點。
陳凱琳出動92歲外婆吸金 出身富裕竟有家族成員住公屋
【on.cc東網專訊】近年轉型做KOL的前港姐冠軍陳凱琳吸金力驚人，更成去年搵得最多錢的KOL。為了吸流量經常出動老公鄭嘉穎、3個可愛兒子、甚至爸爸陳桂祥出動拍片。近日陳凱琳的「吸金」團隊再添一名新成員，她的高齡外婆罕有地粉墨登場，與陳媽媽和陳凱琳三代同堂拍賀年
身家破26兆 馬斯克竟感嘆「金錢買不到幸福」
（法新社舊金山6日電） 全球首富這個頭銜對馬斯克來說看起來似乎一點都不值得。馬斯克（Elon Musk）當地時間4日深夜在X平台發文寫道：「說『金錢買不到幸福』的人，真是太有道理了。」
患癌搖滾樂隊3 Doors Down主音 英年早逝
【on.cc東網專訊】美國搖滾樂隊3 Doors Down主音Brad Arnold昨日（7日）因癌症離世，終年47歲，死訊於其樂隊社交網站宣布：「他在勇敢抗癌後，在至親陪伴下安詳於睡夢離世。」最後表示：「他會被深切懷念與永遠記住。」Brad上年5月宣布患上第4
搭上人妻瑪歌被爆是煙幕 Jacob與索模過夜斷正
【on.cc東網專訊】28歲澳洲人氣男星Jacob Elordi 近期與新片《咆哮山莊》（Wuthering Heights）同鄉已婚女星瑪歌羅比（Margot Robbie）因表現曖昧而被爆「戲假情真」發展不倫戀。不過有傳他們是因為谷新片宣傳而放「煙幕」，實則
唱錢 ｜ 森美慘被連環KO冇晒符 「曾比特好友」劉漢盛參加《唱錢》彌補多年遺憾
今集繼續有超強素人登場，包括「喪笑Gen Z」黃可泳、「Perfect Pitch」雷樂韻Melody，及「曾比特戰友」劉漢盛。
黃又南揭開轉行揸巴士之謎 爆單身5年渴望家庭生活
前男團Shine成員黃又南被巿民捕獲擔任巴士司機，他接受電台訪時，剖白5年多來因疫情及影圈寒冬影響，工作減少，令他萌生開網上頻道念頭：「以前1年拍4部戲，依家1年都冇1部，揸車除咗係我興趣，開頻道最大原因係我唔想同鏡頭脫節。」
劉錫明被封「毒瘤明」由小生插落谷底 一度暴肥終於回春
【on.cc東網專訊】劉錫明曾是90年代無綫當紅小生，跟林文龍、陳嘉輝和張衞健合稱「太陽之子」。1990年時，他獲邀簽約華納唱片成為歌手，更獲當時經理人推舉為接班人。可惜在事業高峰期，劉錫明因與周慧敏合作劇集《烏金血劍》傳出緋聞，引起女方男友不滿，遭對方封為「毒
Gin Lee李幸倪八年後再攻紅館 四十磅戰衣壓陣
Gin Lee李幸倪一連兩場的《READY FOR GIN LEE LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》演唱會，昨晚（7日）正式於紅館開鑼！
非常檢控觀 ｜ 吳大強吳偉豪父子第一次合作拍劇同框畫面曝光！
「蝴蝶花殺手」單元，所有證據及線索均指向展熊飛（吳偉豪飾）是兇手，加上吳偉豪Ricco全程仇恨及殺氣滿滿的演出，以及Ending一幕不懷好意兼一身「雨衣怪客」造型
第4度出嫁！荷爾芭莉上節目宣布與男友訂婚
【on.cc東網專訊】現年59歲的奧斯卡金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）雖然曾經歷過3段失敗的婚姻，但她並冇因此而對婚姻失去信心，她前日亮相美國名嘴Jimmy Fallon的清談節目受訪時就宣布與音樂人男友Van Hunt 已訂婚。
李拾壹的現代男性觀察學
若以「磨劍十年」形容或有點誇誇其談，但「台灣在住」（其IG自介）的李拾壹（Subyub）在與台灣結緣十年後，終 […] 這篇文章 李拾壹的現代男性觀察學 最早出現於 BetterMe Magazine。
特朗普發「奧巴馬夫婦變猿猴」捱轟拒道歉 白宮：職員誤發
美國總統特朗普周四（5日）在社交媒體Truth Social發布一段惡搞影片，片中諷刺前總統奧巴馬夫婦為猿猴，惹起爭議，部分共和黨國會議員也炮轟其種族歧視，白宮12小時後辯稱為職員誤發並刪除影片。特朗普稱，只看了影片的「開頭部分」，沒有看過結尾，並拒絕道歉。該段畫面把奧巴馬夫婦頭像，放在跳舞的猿猴身體上，出現在涉事影片的最後，並配上電影《獅子王》的背景音樂，影片大部分內容宣稱2020年美國總統大選涉投票舞弊，導致當年特朗普落選。
《金多寶》專訪｜Edan為角色加鄉音 讚李尚正似Lokman 金燕玲氣場勁只得鍾雪瑩敢撩傾偈
賀歲片中有一齣主打搞笑溫情，那就是由金燕玲、呂爵安（Edan）、鍾雪瑩、李尚正、楊詩敏（蝦頭）主演的《金多寶》。
爆一爆｜巴拿馬風雲 誠哥明輸實贏（Louise）
去年特朗普一上場就劍指誠哥旗下巴拿馬兩個碼頭，唔使一年長和（1）兩個碼頭等如被巴拿馬政府沒收，相信最激氣是長和（0001.HK）主席李澤鉅；傳說深信「合約精神」Victor Li一直唔多喜歡碼頭呢瓣生意，但今鋪唔想交都要交了。去年公布賣碼頭，儘管被阿爺口誅筆伐；依然想將碼頭業務甩身。
日本眾院大選牽動亞太！WSJ：高市早苗勝出恐向中國釋放關鍵訊號
針對今日（8 日）進行投開票的日本眾議院選舉，美國《華爾街日報》（WSJ）日前分析指出，作為全球第三大經濟體與亞洲重要戰略角色，日本選舉結果不僅牽動國內政局，也對美國與整個亞太地區的局勢具有關鍵影響。
網上熱話｜內地網民遊港讚兩地愈趨融合 內地網民感嘆：更喜歡原本的香港
雖然香港早已回歸，但由於香港與內地的文化背景大不同，故多年來香港都保持着獨有的面貌，更成為吸引內地遊客的其中一個賣點。不過，近日就有內地網民在社交平台發文，形容兩地的融合感越來越強，不管是言語溝通，以至付款方式，都基本上無障礙。帖文引來不少兩地網民共鳴。
曼聯兩年來首度4連勝 卡域克：應該如此
【Now Sports】曼聯在卡域克麾下錄得4連勝，是球隊兩年來首次，卡域克寄語球員要在這基礎上建立下去。曼聯周六以2:0打敗熱刺，錄得聯賽4連勝，賽後被問到可領軍走多遠時，看守領隊卡域克說：「現在不是（談論）時候，我認為要讓球迷投入，他們前來支持我們就是盡情投入，帶好心情離開球場，期待回來，那是應該如此。」紅魔對上一次英超4連勝，是兩年前在坦夏領軍的時候，如今25戰得44分排第4，只落後排第2的曼城及第3的阿士東維拉3分。「這（讓球迷投入），是我們的工作，能夠處於那位置，能夠在今天與過去數星期做到實在好，我們要從那基礎建立。」隊長般奴費蘭迪斯（Bruno Fernandes）強調要腳踏實地前進：「如果我們贏不了下一場，以及再下一場比賽，就會返回令自己難感舒適的位置，失去信心，不信任直到現在所做的每一件事。」英超周中開快車，曼聯將會作客韋斯咸。