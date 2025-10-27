馬思純減肥法爆紅，半年內勁減25kg？易肥體質必學「減重4階段」穩定體重不復胖

金馬影后馬思純過去因抑鬱、焦慮及激素藥物影響，體重飆升至80多公斤，還伴隨高血壓、甲狀腺問題。她決心為健康減肥，半年內勁減25kg（約55磅），如今氣色紅潤、體態輕盈，靠的就是「三分練七分吃」原則，強調健康優先、愛自己最重要。這套減重4階段法簡單易行，適合易胖體質人士，教你不復胖的速瘦秘訣！

減重4階段：從極端轉健康，逐步控脂

階段1：極端速瘦（不建議，僅緊急用）

前兩天午晚餐各2個水煮蛋，第三天午餐玉米、晚餐小牛排+草莓，大量喝溫開水。3天瘦3kg，但她警告這個方法易傷身，非長期方法。

階段2：生酮飲食（2個月基礎期）

早餐小綠汁（羽衣甘藍+菠菜+海藻粉+椰子油+水，打勻喝）；白天不限小黃汁（去皮檸檬x2+電解質粉+蘋果醬+水）；晚餐（下午5-6時）蒟蒻+橄欖油煎牛排／蝦仁。重點低碳高脂，促排毒、飽腹。

生酮飲食晚餐可吃蒟蒻+橄欖油煎牛排／蝦仁。(Getty Images)

階段3：間歇斷食（16+8或18+6）

早午餐小綠汁+莓果（草莓／藍莓）；晚餐全穀雜糧（糙米／藜麥）+豆製品+瘦肉（雞/牛/魚/蝦）。均衡蛋白質、蔬菜、澱粉、好油脂，加速代謝。

間歇斷食均衡攝取蛋白質、蔬菜、澱粉、好油脂，加速代謝。（Getty Images）

階段4：維持期+生活調整

早睡早起，確保睡眠助激素平衡；生理期前1-2天適度放縱。煮食用水煮或橄欖油，低卡海鮮醬油調味。

維持期+生活調整早睡早起，確保睡眠助激素平衡。（Getty Images）

三分練七分吃：運動＋飲食雙管齊下

運動佔三分：跑步5km、羽毛球、游泳、普拉提、重訓（空腹最佳），排滿行程減食慾。

飲食七分：自製果汁飽腹、控時段，避免單調。醫師提醒，易胖者先諮詢醫生，孕婦/慢性病忌斷食。

