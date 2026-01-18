香港馬拉松1月18日舉行，跑手Bizuneh Melaku Belachew衝線後工作人員在賽道上拍手祝賀，從後跑至的亞軍險撞到他們。(林俊源攝)

香港馬拉松今日舉行，在終點維多利亞公園發生驚險一幕。全馬男子挑戰組冠軍衝線後，為他拉起衝線帶的渣打集團國際業務總裁、香港金融發展局洪丕正等人，在比蘇尼衝線後隨即為對方拍手歡呼，並聚集於賽道中央位置，結果從後跑至的亞軍和季軍選手需要閃避，幸未有撞到洪丕正和影響排名，雙方幾乎擦身而過。《am730》正向大會查詢。

▼全馬男子挑戰組衝線驚險一幕▼

亞軍季軍排名無受事件影響

來自埃塞俄比亞的比蘇尼(Bizuneh Melaku Belachew)，參加全馬男子挑戰組並以2小時9分鐘39秒成功奪冠，他衝線後興奮地站在賽道終點跳舞，形容這是其個人風格。留在賽道的還有負責拉衝線帶、身穿中國香港田徑總會衣服的洪丕正和田總會長蒙德揚，他們在比蘇尼衝線後隨即為他拍手歡呼，並一步一步走近比蘇尼希望祝賀他。

廣告 廣告

同時，賽事的第二及第三名參賽者正從後方跑至，兩人卻未有察覺，而在賽道中間走到一起與田總行政總監伍于豪聊天。第二名跑手見狀立即避開，而第三名更與剛好轉身的洪丕正擦身而過，兩名選手排名未有受影響；洪事後都拍拍心口，猶有餘悸。

▼全馬男子挑戰組衝線驚險一幕直播截圖▼

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1004494/馬拉松-全馬冠軍衝線田總人員入賽道拍手-亞軍季軍險撞上?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral