馬拉松｜李家超：賽事鞏固國際體育盛事之都地位 跑10公里林定國感大滿足

香港馬拉松1月18日舉行，李家超在尖沙咀主持全馬挑戰組賽事起步禮。(林俊源攝)

香港馬拉松今日舉行，特首李家超清晨6時在尖沙咀彌敦道主持全馬挑戰組賽事起步禮。他之後在社交平台發帖指，香港馬拉松是本地最受歡迎的跑步活動之一，活動獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，多年來吸引世界各地跑步愛好者在獨特城市景觀下一同競技鞏固香港作為國際體育盛事之都地位。

陳茂波：700中小型食肆支持馬拉松

李家超表示，特區政府會繼續積極推動體育精英化、盛事化、專業化、產業化和普及化發展，並會舉辦多元化康體活動，鼓勵市民養成恆常運動習慣。

參與領袖盃的財政司司長陳茂波在社交平台說，今次約有700間中小型食肆響應支持馬拉松，呼籲跑手賽後奬勵前往消費。律政司司長林定國在社交平台指，順利完成10公里賽感到「大滿足」，又稱活動的口號「一起，我們跑更遠」也應該是香港精神。

