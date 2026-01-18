馬拉松｜跑手毋懼暖和天氣應戰 悉心打扮財神與「兔哥」同長跑 22人送院2危殆 (多圖)

香港馬拉松1月18日舉行，大批跑手悉心打扮出戰。(鍾式明攝)

香港馬拉松今日舉行，凌晨5時本港錄得氣溫攝氏19度，相對濕度50%，天氣較為暖和。不少跑手賽前已經抵達尖沙咀熱身，有跑手認為早上天氣稍為有點熱，但都相信能夠應付，亦有跑手認為馬拉松的意義在於辛苦也不要放棄。

大批跑手今日悉心打扮參賽，包括扮演財神、動畫《Chiikawa》的「兔哥」Usagi、遊戲「超級瑪利奧」的角色、漫威(Marvel)漫畫的蜘蛛俠、死侍角色等，還有《龍珠》超級撒亞人比特、《寵物小精靈》的比卡超和小志等。

最少22名跑手送院 兩危殆

截至早上11時，馬拉松有最少22名跑手不適送院，其中有2人情況危殆送往律敦治醫院搶救，另有2人情況嚴重。

▼馬拉松跑手悉心打扮▼

▼馬拉松賽事情況▼

