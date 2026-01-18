馬拉松｜黃尹雋羅映潮成本地全馬最先衝線 男女冠軍由非洲跑手包辦

香港馬拉松1月18日舉行，跑手Bizuneh Melaku Belachew成為賽事男子冠軍。(林俊源攝)

香港馬拉松今日舉行，全長42公里的全馬挑戰組早上6時在尖沙咀彌敦道起步。賽事男女子組冠軍均由非洲選手包辦，分別是來自埃塞俄比亞的比蘇尼(Bizuneh Melaku Belachew)和巴林的舒達伊(Shitaye)，分別贏得男女子組冠軍，而黃尹雋和羅映潮就分別是本地最快的男、女跑手，時間分別為2小時26分47秒及2小時41分29秒。

羅映潮未能衝破個人最佳時間

比蘇尼今次是繼2017年後再奪男子全馬挑戰組冠軍，成績為2小時9分鐘39秒。他形容今日風勢強勁、天氣乾燥，令賽事難度增加，未來將會繼續來港參賽，強調自己很喜歡香港；女子組的冠軍舒達伊則以2小時27分03秒衝線。

羅映潮賽後稱，對個人衝線時間不是太滿意，認為仍有很大進步空間，回顧今日跑到一半覺得很大風、很難加速，腰部也開始酸軟，形容體能狀態稍遜於全運會時，最終亦未能衝破個人最佳時間。她又說，有信心能夠取得今年名古屋亞運的參賽資格，休息過後將加強短距離訓練。本地男子冠軍的香港紀錄保持者黃尹雋，今次是他連續3屆成為最先衝線本地跑手。

