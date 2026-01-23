Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

【馬拉松】網店新年優惠 熱賣品牌7折起（即日起至22/02）

馬拉松Marathon Sports網店推出「新春品牌7折賀歲」推廣活動，多款熱賣品牌如adidas、Asics、New Balance等都有7折優惠，部分品牌更有新年特別版！網店同時有獨家「滿額再減」活動，購物滿$800，可用Payme $30優惠券，買滿$1,200並輸入優惠碼【CNY68】即減$68；買滿$1,600並輸入優惠碼【CNY88】即減$88。

>>馬拉松網店按此<<

日期：即日起至2026/02/22

地點：馬拉松網店

