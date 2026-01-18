馬拉松2026｜賽後恢復開飯攻略！銅鑼灣多間雞肉料理/燉湯補身/英式輕食

馬拉松年度大型比賽將於1月18日舉行，以銅鑼灣維多利亞公園為終點，跑手們梗係要喺附近揾間餐廳，賽後攝取碳水化合物同蛋白質回復體力啦～開飯仔為大家精選附近6間餐廳，有輕食亦有高蛋白質餐點，睇啱就Bookmark定喇～

圖：Tho630

如果偏好輕食或清新口味，英式蛋料理就啱你喇，呢份休閒感仲可以為比賽作過渡，緩和心情𠻹。首選班尼迪蛋可以作多種搭配，例如煙三文魚、牛油果、豬肉腸等等；另外Egg White Frittata、傳統法式三文治都係唔錯嘅選擇。

名古屋百年親子丼 雞三和

雞三和

來自日本嘅百年老字號主打純種名古屋交趾雞，絕對照顧到對雞肉有要求嘅一眾跑手～招牌親子丼配上用獨家魚貝高湯為基底嘅秘製醬汁，鹹淡度啱啱好，最重要係雞肉夠嫩滑。鍾意惹味啲可以揀名古屋交趾雞雞肉三吃定食，雞肉烤至表皮金黃，又可以加湯汁做成茶泡飯，味道更多變化。

新加坡過江龍招牌白切雞 文東記

圖：Samanthayiu、jaimebobolee

文東記作為新加坡海南雞飯老字號之一，喺當地開業逾40年，更曾獲米芝蓮必比登推介，出品有一定水準！招牌白切雞皮薄肉滑，唔多脂肪又啖啖肉，油飯就香口得嚟唔會過於濕潤。跑完馬拉松仲要補充水分，飲返個原盅蟲草花/茶樹菇豬脊骨燉湯，幾啱跑手獎勵自己完成賽事。

圖：Harriet Hunter、or#ta67338666

賽後想食得邪惡啲解放一下亦有選擇！呢間雞扒專門店嘅招牌蔥油燒雞扒撈丁、馬拉咖喱燒雞扒飯本身味道已經夠突出，雞扒燒至外皮微焦，食落脆脆哋唔乾身，令人有種幸福感～另外亦有台式滷蛋肉燥飯、咖喱吉列豬扒飯、全日早餐等，照顧唔同口味嘅肉食朋友。

圖：ngc21

韓式拌飯見得多，以燒肉形式做拌飯又試過未呢？餐廳提供牛肉同五花腩選擇，小烤爐仲令餐點多一份精緻感～套餐配有蔬菜、蒜片同湯品，撥少少配料做菜包飯就可以一味兩食喇！追加配料仲有韓國人認為滋補嘅鰻魚，真係想幾補由你話事。

圖：katzeee、MilmilCheung

呢間窩夫主題餐廳仲有好多主食都吸引㗎～芝士鍋配有草飼牛柳粒、卡真香辣雞肉粒、車厘茄、青椒、椰菜花、燒烤菇同麵包粒，芝士味道濃厚，加埋香料好開胃。六安士草飼牛柳配薯條，分量對於做完高強度運動但唔想食太飽嘅朋友啱啱好。

文：Cathy