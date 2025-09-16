馬斯克右派集會大談煽動性言論 英相辦公室抨擊

（法新社倫敦15日電） 英國首相施凱爾（Keir Starmer）的辦公室今天譴責美國科技億萬富翁馬斯克（Elon Musk），稱他在英國大型極右翼抗議行動中使用「危險且具煽動性的語言」。

高達15萬人本月13日湧上倫敦街頭，參與由活動人士羅賓森（Tommy Robinson）發起、名為「團結王國」（Unite the Kingdom）的集會。

馬斯克在演說中呼籲解散英國國會，並替換施凱爾的中間偏左工黨（Labour Party）政府。

他還告訴群眾「暴力即將來臨」，以及「你要嘛反擊，不然就是等死」。

施凱爾的發言人表示：「英國是一個公平、寬容且正派的國家，因此英國人民最不想要的，就是會讓我們的街頭出現暴力與恐嚇的危險煽動性語言。」

抗議民眾遊行穿越西敏橋（Westminster Bridge），接著在唐寧街（Downing Street）附近集會，聆聽來自歐洲和北美與極右派有關的人士發表演說。

馬斯克當時在演說中表示：「我認為作為英國人是很美好的事，然而我看到的卻是英國正在被摧毀，先是緩慢侵蝕，如今侵蝕加速，原因在於大規模且失控的移民。」

他補充說：「政府未能保護無辜的人民，包括遭到集體性侵的孩童。實在是不可思議，政府未能履行保護公民的職責，而保護公民正是政府的基本職責。」

馬斯克呼籲更換英國政府。他說：「我們沒有另一個4年，或無論下次選舉是什麼時候，那樣太久了…必須有所作為。必須解散國會，並舉行新的選舉。」

抗議期間民眾與警方爆發衝突，倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）表示有26名員警受傷。

警方今天表示，他們已對8人提出指控，罪名包括襲擊緊急服務人員、造成實質身體傷害、襲警及公共秩序罪。

警方呼籲公眾協助指認另外11名據信涉及這場騷亂的人士。