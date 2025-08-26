天文台料低壓區本週中入南海
馬斯克怒控蘋果與OpenAI 扼殺AI市場競爭
（法新社華盛頓25日電） 美國科技鉅子馬斯克旗下公司xAI與X今天對蘋果公司與OpenAI提起反壟斷訴訟，指控這兩家科技巨頭結成非法合作關係，扼殺人工智慧（AI）與智慧型手機市場的競爭。
這兩家公司在提交給德州聯邦法院的61頁訴狀中，指控蘋果（Apple）與OpenAI達成獨家協議，讓OpenAI的ChatGPT成為唯一整合進蘋果iPhone作業系統的生成式AI聊天機器人，壓制包括xAI的Grok等競爭對手。
訴狀寫道：「這是有關兩個壟斷者聯手，以確保他們在這個由人類創造最強大技術，也就是AI所快速推動的世界中，持續占據主導地位的故事。」
原告聲稱，蘋果在美國智慧型手機市場份額達65%，而OpenAI則透過ChatGPT控制至少80%的生成式AI聊天機器人市場。
蘋果與OpenAI在2024年6月宣布合作，使ChatGPT成為唯一能透過Siri語音助理和其他iPhone功能存取的AI助手。
訴訟指出，這種安排讓ChatGPT能獨家存取數億iPhone使用者的「數十億筆用戶提示請求」。
此外，他們也指控蘋果操縱App Store排名，偏袒ChatGPT，同時延遲批准Grok應用程式更新。
馬斯克的公司正在尋求數十億美元賠償金和永久禁制令，以阻止這些反競爭行為。他們已要求陪審團審理此案。
OpenAI在聲明中回應道：「這項最新訴訟符合馬斯克先生持續騷擾的行為模式。」
蘋果方面則未立即回應置評要求。
馬斯克本月稍早揚言，他的公司將立即採取法律行動，並與OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）互嗆。
阿特曼說，馬斯克指控蘋果操縱App Store的言論「令人瞠目結舌」，還說馬斯克「操縱X平台以利於他自己及其公司，並傷害競爭對手與他不喜歡的人」。
馬斯克則嗆阿特曼是「騙子」。
兩人最初同為OpenAI創辦人，但馬斯克於2018年退出，如今雙方關係高度緊張且衝突不斷。
馬斯克2023年成立AI新創公司xAI，以挑戰OpenAI和在初版ChatGPT於2022年底爆紅後，在AI領域投入數十億美元資金的其他主要業者。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）
