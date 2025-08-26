天文台料低壓區本週中入南海
馬斯克旗下兩公司 起訴蘋果和OpenAI涉嫌壟斷
美國富豪馬斯克旗下的社群平台X和人工智能初創公司xAI，起訴蘋果公司和OpenAI，指兩間公司的合作違反競爭法，涉嫌透過獨家協議壟斷市場。
馬斯克早在8月初便公開警告，若蘋果與OpenAI持續「綁在一起」，他將訴諸法律。X和xAI向德州聯邦法院提出的訴訟指，爭議焦點在於蘋果2024年決定將OpenAI的ChatGPT深度整合至iPhone與作業系統。馬斯克陣營認為，這項交易「沒有任何正當商業理由必須獨家進行」，卻讓OpenAI取得數以百萬計蘋果用戶的提示與使用資料，同時在App Store中享有不公平的排名優勢，使其他生成式AI聊天機器人處於不利地位，剝奪消費者的選擇權。
OpenAI由馬斯克與阿特曼共同創辦
報道亦提到，當時馬斯克與阿特曼(Sam Altman)於2015年共同創辦OpenAI，後來二人分道揚鑣，馬斯克指責阿特曼讓公司背離「以公共利益為名」的初衷，並在2024年成立xAI，推出對標ChatGPT的聊天機器人「Grok」。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/馬斯克旗下兩公司-起訴蘋果和openai涉嫌壟斷/592943?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
