馬斯克突轉軚：SpaceX「優先建月球城市」少於 10 年見雛形？火星城仍做但要 5 至 7 年後先開始推進

馬斯克今日喺 X 發文表示，SpaceX 已把重心轉向建立「自我發展」月球城市，並稱有望在 10 年內達成呢個目標。佢同時透露火星城市仍在計劃內，但或要 5 至 7 年後先正式開始推進。

點解話月球更快？

馬斯克提到前往火星要等每 26 個月行星對齊一次，而且航程約 6 個月。相反，前往月球可每 10 日左右就發射一次，航程約 2 日。因此月球任務可以更密集、更快試錯同改進，所以建成月球城市嘅「迭代速度」會明顯快過火星。

同一段貼文亦提到，SpaceX 嘅使命仍係把意識同生命延伸到星際，但「確保文明未來」係當前更高優先級，而月球係最快嘅路徑。

火星計劃未死，但時程更後

馬斯克同時強調，SpaceX 仍會努力建設火星城市，並計劃喺約 5 至 7 年內開始推進，但月球係「壓倒性優先」，因為可以更快做到。呢個講法亦被指呼應部分外媒報道，此外亦有消息指，SpaceX 會把 2027 年 3 月視為無人月球著陸嘅其中一個目標節點。

馬斯克整合商業版圖支援太空計劃

SpaceX 近期出現多個資本同業務層面消息，包括收購馬斯克同時領導嘅人工智慧公司 xAI、以及公司可能籌備上市等討論，外界亦有人認為呢類動作有助推進「太空數據中心」等構想。另外，馬斯克亦在回覆網民時提過 NASA 收入佔比、以及 SpaceX 營收主要來自 Starlink 等商業服務等資訊，顯示公司策略可能更著重可持續商業現金流去支撐長期太空計劃。

