馬斯克親自辟謠！稱 SpaceX 沒有開發手機，但「星鏈手機」傳聞背後有何佈局？

有媒體報道稱 SpaceX 正計劃推出星鏈專屬智能手機，用戶可通過該裝置直接連接星鏈衛星星座。報道後不久，馬斯克對此回應，明確表示沒有開發手機。

此前，據知情人士透露，SpaceX 已為「星鏈手機」項目籌劃多年，希望將其作為星鏈業務拓展的關鍵舉措之一。該計劃與直連蜂窩終端（Direct to Cell）服務、太空追蹤服務共同被視為星鏈在 IPO 前構建新增長曲線的重要佈局。

與此同時，SpaceX 已向美國專利商標局提交了「Starlink Mobile」商標申請。SpaceX 被傳出將在今年啓動首次公開募股，星鏈業務急需開拓新的收入來源，而移動終端裝置正被視為一個具有潛力的方向。

技術層面，SpaceX 在今年1月成功發射了首批直連手機衛星，這些衛星已具備為現有 LTE 手機提供文本、語音及數據服務的能力。截至目前，星鏈直連手機星座（Direct to Cell）已部署超過650顆衛星。

分析指出，倘若未來星鏈手機真能出來，將有機會打破傳統電信運營商在地面移動網絡方面的壟斷局面，為用戶提供全球統一的通信服務，尤其有利於偏遠地區、海洋、航空等地面信號難以覆蓋的場景，推動全球連接方式的革新。