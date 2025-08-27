Noland Arbaugh表示，他現在不僅可單憑意念操控電腦等，更重返課堂並計劃創業，人生從此改寫。(X圖片)

特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)旗下腦機介面公司Neuralink於去年1月完成首例人體大腦晶片植入手術，接受者為因跳水意外導致四肢癱瘓的男子Noland Arbaugh。近日他接受《財富》(Fortune)雜誌專訪，分享植入晶片18個月後的人生巨變。現在他不僅能憑意念操控電腦、玩遊戲、閱讀及控制家電，更重返校園並計劃創業，人生從此徹底改寫。

可用意念打機讀書 癱瘓男逆轉人生

現年30歲的Noland Arbaugh在2016年一場跳水意外中傷及脊椎，從此肩部以下完全癱瘓，失去生活自主權。然而，在成為Neuralink首位人體試驗者後，他重新獲得掌控力量，能夠以意念操作電子設備，進行日常娛樂與學習，甚至暢玩瑪利歐賽車。他強調，這項技術不僅是工具，更是心靈的解放，讓他重新融入社會並找到人生新方向。

Neuralink植入手術由精密機械人執行，在不足2小時內將僅有硬幣大小的晶片植入大腦皮層，連接上千條比髮絲更細的電極線以讀取神經信號。與過去需在實驗室中有線連接的腦機介面裝置不同，Neuralink實現了類似「藍牙」的無線傳輸與高度移動性，使其能真正應用於日常生活。

據了解，技術發展並非一帆風順。Noland Arbaugh植入後曾因腦部移動導致部分電極線脫落，約85%功能一度失效。但Neuralink團隊透過軟件更新成功恢復部分功能，其後第二位接受手術的患者也已針對該問題進行技術改良。目前該公司已為9名患者完成植入手術，包括一名女性，持續推動腦機接口技術的發展。

馬斯克： 2028年實現全腦介面

創辦人馬斯克曾表示，Neuralink將從醫療用途進化到探索意識本源和人類超級進化，終極目標是實現人類與人工智能(AI)共生。其技術「Blindsight」於去年9月獲FDA認定為「突破性醫療器材」，旨在協助視神經損傷者恢復部分視力，讓失明人士重見光明。

此外，馬斯克宣布2028年實現「全腦介面」計劃，將人類大腦與AI全面集成，建立生物大腦與機器的高頻寬連接，開啟意識層面的互聯新時代。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/財經/馬斯克neuralink創奇蹟-癱瘓男用意念重掌人生-人類-超人化-時代來臨-/593304?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral