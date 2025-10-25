馬景濤隔空為細26歲女友慶生 相戀細節曝光

【on.cc東網專訊】藝人馬景濤2017年與細23歲的內地女星佳尼結束10年二婚婚姻，但不愁寂寞的他，今年8月公開認愛細26歲的女友Jane，對方還承認是從粉絲升呢做女友。近日，馬景濤在直播時隔空為女友送上生日驚喜，拿出蛋糕說：「10月20號是她（Jane）生日，生日快樂，永遠健康開心！」又大讚女友好優秀：「她的進取心是讓我特別特別感動的，我們一起努力，讓她考上了CFA（特許金融分析師）！」

Jane曾分享兩人相戀的過程，透露是在朋友聚會認識，笑言馬景濤一直是自己的男神，亦不介意對方年紀跟自己父親一樣大。她表示父母也沒有反對2人交往，被問到結婚一事，她則説：「隨時去領個證太簡單了，但真的有這個必要嗎？我們覺得沒有太大的必要。」至於財務問題，她直言大家是各管各的錢，不靠男友也可以養活自己，「家裏缺甚麼，我買他也買」，暗示兩人同居。

