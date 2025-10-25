新民黨公布參選名單 葉劉淑儀黎棟國容海恩不連任
馬景濤隔空為細26歲女友慶生 相戀細節曝光
【on.cc東網專訊】藝人馬景濤2017年與細23歲的內地女星佳尼結束10年二婚婚姻，但不愁寂寞的他，今年8月公開認愛細26歲的女友Jane，對方還承認是從粉絲升呢做女友。近日，馬景濤在直播時隔空為女友送上生日驚喜，拿出蛋糕說：「10月20號是她（Jane）生日，生日快樂，永遠健康開心！」又大讚女友好優秀：「她的進取心是讓我特別特別感動的，我們一起努力，讓她考上了CFA（特許金融分析師）！」
Jane曾分享兩人相戀的過程，透露是在朋友聚會認識，笑言馬景濤一直是自己的男神，亦不介意對方年紀跟自己父親一樣大。她表示父母也沒有反對2人交往，被問到結婚一事，她則説：「隨時去領個證太簡單了，但真的有這個必要嗎？我們覺得沒有太大的必要。」至於財務問題，她直言大家是各管各的錢，不靠男友也可以養活自己，「家裏缺甚麼，我買他也買」，暗示兩人同居。
莊思敏峇里婚禮水着終於登場 人逢喜事索過以前
【on.cc東網專訊】藝人莊思敏早前在毫無預警下再婚，在峇里島舉行婚禮，連日來她在社交網晒出在當地行禮後度假的靚相及片段，昨日（24日）終於輪到水着相！為婚禮而減肥的她穿上藍色比堅尼大晒豐滿上圍與逆天長腿，身材比例無得彈，非常吸睛，她寫道：「在度假村就好好度假。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
泰國王太后詩麗吉病逝 享年93歲 昔被封時尚偶像 與先王一見鍾情婚姻維繫六十載｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】泰國王室今（25日）發公告，王太后詩麗吉（Sirikit）昨日病逝，享年93歲。 詩麗吉王后晚年健康轉差，2012年曾患中風，此後鮮有公開露面。公告表示，詩麗吉自2019年9月入院，期間多次出現健康問題，至本月17日，詩麗吉因感染引發敗血症，病情持續惡化，至昨晚 9 時 21 分在朱拉隆功醫院安詳離世。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
星光背後 ｜盧頌恩憶述兒時喪父不理母親反對入行 樂於當節目下把：無得釋懷
2009年21歲入行，現年37歲的盧頌恩(妹頭)，2014年起夥拍李尚正(阿正)主持《臥底旅行團》至今成為HOY TV王牌節目Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
71歲李國麟懶理評價積極搵真銀 終搵夠錢買大屋搞笑「炫富」
有「綠葉王」之稱嘅李國麟自完約離巢TVB，便長駐於內地發展，積極參與商演及直播帶貨，出名拼搏嘅態度令網民留下深刻印象，不但曾於直播帶貨時喪食小龍蝦、賣衛生巾及安全褲，曾因連續直播帶貨8小時無人落單而被封「最慘帶貨明星」，到訪江西省宜春市溫湯鎮時於鏡頭前直接飲用溫泉水嘅行為、挑戰內地貴州「牛屎火鍋」（又稱牛癟火鍋）以及還原鳩摩智造型與大媽跳舞惹起熱議，唔少網民都認為李國麟係咪因缺錢而答應呢類工作，直言搵嘅都係辛苦錢。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
小米 REDMI K90 發佈一天即減價，頂不住壓力啦
文章來源：Qooah.com 2025年10月23日晚，小米 REDMI K90 系列正式發佈，全系售價2599元起，其中 12+512GB 版本建議零售價 3199 元(人民幣。下同)。然而僅一天後，10月24日早，小米合伙人盧偉冰便宣佈調整價格，該版本首銷月直降 300 元，降至 2899 元。 盧偉冰解釋，新品定價受上游成本壓力影響，存儲成本上漲超預期且將持續加劇。發佈後，不少用戶對版本間差價表達失望，考慮到 12+512GB 是用戶需求和呼聲最高的版本，小米選擇向用戶期待靠攏，決定調價以表誠意。 此次 REDMI K90 系列首銷活動時間為 10 月 23 日 20 點至 10 月 26 日 24 點，活動期間購機可享 2 年碎屏保、2 年電池蓋保及 365 天只換不修服務。系列各版本建議零售價與首銷月售價有所不同：12GB+256GB 建議零售價 2599 元，16GB+256GB 未提及首銷價，12GB+512GB 首銷月售價 2899 元，16GB+512GB 建議零售價 3499 元，16GB+1TB 建議零售價 3999 元。 HONOR X9d 5G 開箱評測：83Qooah.com ・ 19 小時前
羅霖自爆已領樂悠卡認有拍拖 揭當年離婚「淨身出戶」原因 三子各有成就最安慰
被譽為是「美魔女」代表的1991年亞洲小姐冠軍羅霖，1996年與富商劉坤銘結婚後先後誕下三名兒子，可惜於2013年離婚收場。羅霖曾透露婚姻破裂是涉及家暴及第三者...Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
《墨魚遊戲3》阿蛋@LollyTalk奪冠軍網民感意外 陸永洪天明被選為MVP：真係世一
由游學修、許賢及 蘇致豪創辦嘅YouTube頻道「試當真」，將於10月26日、即開台五周年當日正式停運。而以Netflix韓劇《魷魚遊戲》作藍本進行二次創作嘅《墨魚遊戲2》係頻道告別重頭之作，邀請100位網紅、歌手、演員及DJ等界別藝人一齊參加，陣容史無前例嘅龐大，噚晚播出《墨魚遊戲3》（又稱墨魚遊戲2下集）終局之戰，最高峰有17.5萬人收看觀看，節目繼續大玩香港人兒時遊戲，包括氹氹轉菊花園、天下太平及007入子彈，節目播出後，除咗掀起網民回憶殺之外，仲引起激烈討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
韓馬利傳已離巢無綫 欲轉換生活方式不抗拒再拍劇
最近傳出資深演員韓馬利（Mary姐）離巢TVB的消息，70年代開始參與幕前演出的她演過多部影視作品...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
小巴安全帶︱警員喬裝乘客執法未扣安全帶 亮出委任證斷正 東九龍 31 乘客被票控︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】警方今日（24 日）在東九龍展開交通執法行動，派出喬裝警員登上公共小巴，針對乘客「沒有穩妥繫上安全帶」的違例行為。行動中共發現 31 名乘客未有佩戴安全帶，警方已向有關人士發出傳票。Yahoo新聞 ・ 1 天前
林正峰自爆去見工 透露面試官滿意 有信心拿到3年社工合約
林正峰由J2節目《#後生仔傾吓偈》出身，近年工作機會增多，涉及主持及及司儀工作，又參與唔少劇集拍攝，包括《法證先鋒VI》、《新聞女王》、《青年心城之撐起青春》等等。其中，以《法證先鋒VI》、《新聞女王》令觀眾留下深刻印象，更進軍內地拍劇《宛妃傳》，升呢成為做男主角，開拓內地市場。不過，林正峰最近卻自爆去見工。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國管制稀土出口 歐盟致力終結依賴
（法新社柏林25日電） 歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天表示，在北京宣布進一步限制對關鍵產業至關重要的礦物出口後，歐盟正推動終結對中國稀土的依賴。范德賴恩表示，歐盟計畫的重要一環是推動回收利用。法新社 ・ 16 小時前
姜濤12月開個唱 不忍英國姜糖無錢返港追星親回「我請你來唄」
MIRROR成員姜濤尋日宣布將於今年12月18日至21日舉行4場個人演唱會。唔少姜糖磨拳擦掌等撲飛，但亦有fans呻冇得睇。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
珍惜生命｜長沙灣麗翠苑婦人上吊送院亡 兒子發現惜太遲
長沙灣有人上吊身亡。警方周六深夜11時許接獲一名男子報案稱，其54歲余姓母親在麗翠苑寓所的客廳內，懷疑以一條布帶上吊，並已將其解下。 救援人員接報到場，將昏迷的余婦送往明愛醫院搶救，惜最終返魂乏術。警方在場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定，案件列作「送院時死亡」。據悉，有人生前有情緒病紀錄。 ▼珍惜生命你am730 ・ 2 小時前
澳門林寶堅尼衝入茶餐廳6人受傷 六旬司機被捕(有片)
澳門黑沙環今日（25日）下午約2時半發生交通意外，一輛林寶堅尼私家車撞入茶餐廳，導致6人受傷，六旬司機被捕。am730 ・ 18 小時前
支聯會被指煽動顛覆案 原定11月開審 司法機構網站顯示再次延後至明年一月
支聯會及其前正副主席李卓人、何俊仁、鄒幸彤被控「煽動顛覆國家政權」案，原定今年 11 月 3 日處理鄒的撤銷公訴書申請，預定開審日則為 11 月 11 日。司法機構網頁最新顯示，處理鄒幸彤申請日子不變，但預定開審日延後至明年 1 月 22 日。法庭線 ・ 1 天前
馬灣水燈活動與宣傳圖有明顯落差 水燈稀疏、光線黯淡 網民轟「照騙」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】馬灣近日舉辦「點亮馬灣」水燈活動，吸引不少市民於週末前往參加，在社交平台引起大量討論。許多前往拍照的市民上載現場照片，指活動現場與早前宣傳圖中的畫面有明顯落差。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
美食嘉年華葵涌開鑼 推限量$1金華火腿龜苓膏 晚7時後免費入場
【on.cc東網專訊】第12屆香港美食嘉年華今日(25日)起，一連9日於葵涌運動場舉行，今屆嘉年華共有320個攤位。部分商戶提供低至半價至1折優惠商品，亦有限量推出推廣價1港元的火腿禮盒及龜苓膏等商品，限量10港元發售的白酒、保健品、各式食品與零食等。on.cc 東網 ・ 22 小時前
【U士多】秒殺價 日清北海道小麥粉出前一丁 $39.9/2袋（即日起至06/11）
U士多秒殺價有獅球嘜花生油優惠裝900毫升四支裝 $99.8/排、日清北海道小麥粉出前一丁即食麵五包裝 $39.9/2袋、家樂氏可可米玉米片170-190克 $29.9/2盒、韓國不倒翁金拉麵 $22.9/袋、麥維他消化餅12小包 $13.9/盒、Milk Secret 全脂或低脂牛奶1公升裝 $12/盒、時選牌豬肉脯 $32/袋、A-TATSE椰子薄脆 $12/袋、藍妹啤酒500毫升四罐裝 $39.9/排、雀巢咖啡六罐裝 $28/排、板町豆漿 $4.9/支、板町椰汁 $5.9/支！YAHOO著數 ・ 2 小時前
葉劉淑儀棄選︱縱橫政壇半世紀 推銷23條「放長雙眼」論引譁然終下台 兩選特首入閘失敗 附金句節錄︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀（葉劉）宣佈不再參選立法會，標誌著她自2008年起約17年的議會生涯告一段落。出生於1950年的葉劉淑儀現年75歲，從加入政府任公務員，到議事堂止步，至今縱橫政壇半世紀，橫跨港英政府、六任特首。她政途上最大爭議就是擔任保安局局長期間處理23條立法，黯然下台，成為其政治生涯的轉捩點。然而她在低谷中「華麗轉身」，經直選晉身立法會，再加入行政會議，更創立新民黨收徒弟，延續其政治影響力。她欲更上一層樓，試圖問鼎特首寶座，惜未獲青睞，兩度參選都提名不足，入閘失敗。Yahoo新聞 ・ 1 天前
賀錦麗接受BBC專訪：不排除再次問鼎白宮
（法新社倫敦25日電） 美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris）接受英國廣播公司（BBC）專訪時表示，她可能再次角逐白宮寶座，並說有朝一日自己「可能」會成為總統。賀錦麗在專訪中未排除再次問鼎白宮的可能，並說自己孫輩「有生之年一定會」出現一位女總統。法新社 ・ 5 小時前