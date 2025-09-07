馬會今日開鑼 打風無阻馬迷熱情 (蘇文傑攝)

新馬季(7日)正式開鑼，受颱風塔巴影響，今日驟雨頻頻，但仍無阻馬迷到馬場支持。開幕禮中午時分開始，特首李家超除了主持敲鑼儀式，及為醒獅點睛之外，還要為「行政長官盃」頒獎。雖然落雨地滑，但無損馬迷熱情，未到開放入場的時間，馬場入口已經有「人龍」出現，場內除了下注的人排長龍外，敲鑼討喜頭的人都不少。

今日共有10場本地賽事，兩場海外賽事。於第三場舉行的第一班賽事「香港特區行政長官盃」，總獎金達港幣372萬元。應屆馬王「嘉應高昇」等短途良駒列陣其中。截至下午2時許，「嘉應高昇」已奪得行政長官盃。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/馬會今日開鑼-打風無阻馬迷熱情/596709?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral