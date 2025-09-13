同志影展公屋案原告 Nick 獲獎：平權路未完
馬會撥出逾7000萬支援本地籃球3年計劃 料惠及逾3.2萬人660名教練
香港賽馬會慈善信託基金撥出7,057萬港元，支持為期3年的賽馬會越戰越強籃球計劃。計劃旨在降低參與籃球運動的門檻，使更多學生及弱勢社群有機會體驗籃球運動的樂趣，促進其身心健康和個人成長。
計劃啟動禮於今日（13日）在中環大館舉行，出席的嘉賓包括文化體育及旅遊局局長羅淑佩、立法會議員兼中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長霍啟剛、香港賽馬會行政總裁應家柏、香港青年協會總幹事徐小曼、香港小童群益會總幹事劉翀及凝動香港體育基金董事會成員方炎閑等。應家柏表示，馬會一直致力推動本地體育發展，透過捐助設施和計劃，鼓勵基層到精英運動員、學童到長者等各階層參與運動。馬會深信體育具有塑造和改變人生的力量，期望計劃能為香港青年人帶來快樂與成就感，助他們開展更健康、快樂和積極的人生。
在計劃下的3個主要項目分別為凝動香港體育基金的凝動夢攻防、香港小童群益會的BGCA Care連繫社區，以及香港青年協會的青協「搏盡」菁英培訓。整個計劃預計能惠及超過32,000人，涵蓋超過660位教練。
除推行上述計劃外，馬會過去亦支持了多個籃球運動相關項目。有見三人籃球成為奧運會及亞運會的獎牌項目，馬會主辦了「香港賽馬會社區盃三人籃球錦標賽」，促進青少年參與這項新興運動。馬會表示對賽馬會越戰越強籃球計劃的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，把賽馬及有節制體育博彩收入，轉化成稅款、慈善捐款及就業機會，貢獻香港。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/體育/馬會撥出逾7000萬支援本地籃球3年計劃-料惠及逾3.2萬人660名教練/598772?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
旅行必備「神級波鞋」3大品牌推薦！告別腳痠鎖定Asics、Salomon、On Running
出外旅行最怕什麼？除了語言不通、行李超重，最讓人頭痛的莫過於行到腳痛。一對好舒服的波鞋，絕對是旅程順利與否的重要關鍵。台灣網友近年熱議的「旅行神鞋」，往往強調耐走、輕盈和多功能性，尤其適合每天步行超過兩萬步的海外遊歷。Yahoo Style HK ・ 1 天前
73歲羅莽現身報平安：令粉絲擔心，講聲唔好意思 自爆火速接拍兩個廣告
73歲資深武打演員羅莽，早前缺席有份參演電影《觸電》的宣傳活動，驚傳慣常使用的手機號碼已停用，非但電影公司無法尋人，連親朋好友亦與他失聯，情況一度令人擔心。幸其後林敏驄指製片已透過中間人聯絡到羅莽的家人，得知他的手機壞掉而未能接通，要待日後回港才拿去修理，其後有傳媒成功聯絡上羅莽，證實他無恙。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
梁振英：淘寶發財要立品 任何假冒和香港相關東西都應下架
全國政協副主席、前特首梁振英今日(12日)在社交平台傳貼近日有關淘寶平台上有偽冒馬會、高球會會員泊車貼發售的報道，反問「印刷、販賣或管有沒有水印、『純裝飾』的假鈔票犯法不犯法?」AASTOCKS ・ 1 天前
Jellycat公仔最平低至$180！沙甸魚罐頭公仔上架／Croissant牛角包只需$190／水煮蛋新郎、新娘都有貨
人見人愛的Jellycat公仔依然人氣高企，官方不時都會推出新款式，如最近有萬聖節版木乃伊和聖誕節版滑雪花生，非常可愛！Jellycat香港官方價錢平均一隻都要港幣$200至$300，想平價入手Jellycat的話，Yahoo購物專員發現英國網購平台Selfridges可以比官方價平買Jellycat，最平竟低至$180！Selfridges還會不時都有新品上架，今期最新上架有沙甸魚罐頭公仔、超可愛企鵝等，還有水煮蛋新郎和新娘都有貨，比香港市價平之餘，還有香港官方未有發售的Jellycat產品，喜歡Jellycat的你，不要錯過平價入手的機會！Yahoo Style HK ・ 1 天前
59歲呂頌賢昏迷留醫ICU半月死過翻生 曾暴瘦40磅 出院後最新狀況曝光
現年59歲的呂頌賢憑1996年版《笑傲江湖》令狐沖一角而在華人社會爆紅，年過半百仍保養得宜，凍齡外貌令他獲封美魔男，惟上月下旬其太太麥景婷卻社交平台透露丈夫早前肺部受細菌感染，昏迷留醫ICU長達14天，體重更暴跌40磅，並引述醫護人員個案屬罕見及嚴重。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
女神配對計劃｜Carmen與細John「友達以上，戀人未滿」？雲文子師傅奇門遁甲批算兩位「女神」最後決擇愛情運勢｜雲文子師傅
《女神配對計劃》這部在TVB播出的戀綜進入白熱化最後決擇求愛勇士階段，相信一眾有追看戀綜的朋友都會好奇一眾「女神」情歸何處呢？Yahoo Style HK ・ 21 小時前
警方：上半年957名專上學生被騙 內地生遇電騙平均損失達83萬 25歲「港漂」碩士生痛失近1,100萬
警方公布，今年首七個月共接獲24,644宗騙案，損失金額共約43.4億元。以累積數字計算，今年的整體騙案升幅有放緩趨勢，累計損失金額較去年同期減少15.6%。AASTOCKS ・ 1 天前
姜卓文拒愛關嘉敏 自爆患焦慮Timing唔啱唔想拍拖 網民：覺得細John有少少渣
TVB戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》來到淘汰及最後約會之階段，女神們都心有所屬，不過關嘉敏（Carman）就被姜卓文（細John）拒愛，唔少網民都感到可惜Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
楊洛婷黃天翱被指呃飲呃食封「乞兒夫妻」 網民力撐專業有禮貌 本尊親自回應
2003年港姐亞軍楊洛婷（Rabeea）與樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim）於2014年結婚，婚後育有一對仔女，婚後轉型活動司儀及KOL事業，發展不俗。佢哋一向都係恩愛夫妻，而且形象討好，不過近日就有網民爆料佢哋呃飲呃食，又封佢哋做「乞兒夫妻」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大摩：金價異動背後實有「深層巨變」
摩根士丹利金屬與礦業商品策略師 Amy Gower 表示，黃金已超越其傳統的避險資產角色，演變成為衡量全球經濟與金融市場狀況的「晴雨表」。鉅亨網 ・ 23 小時前
CD復古回朝，BEAMS水滴藍CD機登場！重拾「旋轉的浪漫」，找回那些年光碟的魔力
還記得那些年我們收集的CD嗎？BEAMS RECORDS最新推出的「Clear Portable CD Player」簡直是復古控的夢幻逸品！Yahoo Style HK ・ 1 天前
美國上周首次申請失業救濟人數飆升至26.3萬近四年高位 遠超預期
美國勞工部數據顯示，美國初次申請失業救濟金的人數在9月第一周增加27,000，達到26.3萬，是自2021年10月以來的最位，且遠高於市場預期的23.5萬。AASTOCKS ・ 1 天前
南韓「Newtro」風潮帶動柯達、Fila翻生 香港Yasaki複製奇蹟？
南韓興起 Newtro 風潮，令Kodak、National Geographic 及Fila等品牌翻生；香港Yasaki波鞋亦乘勢回歸，能否掀起本地「Newtro經濟」？Yahoo財經 ・ 8 小時前
林映輝演活慘情佩霞屢被欺凌 大讚鄭子誠江欣燕無私幫助
TVB劇《俠醫》現正播放，鄧世鏗（丁子朗飾）、鄧力圖（鄭子誠飾）和甘雁鳳（江欣燕飾）組成壞蛋三人組，為劇中的反派角色，經常欺凌凌為民（陳豪飾）的細姨鄧佩霞（林映輝飾）。「輝仔」林映輝演活了佩霞慘痛，深得觀眾喜愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
中國加緊人工智能人才爭奪 騰訊巨額薪酬挖角OpenAI研究員
【彭博】— 據知情人士透露，騰訊控股近日從OpenAI挖角了一位知名人工智能研究員，這是人工智能行業人才從美國轉向中國最引人注目的案例之一。Bloomberg ・ 17 小時前
吸金王Bob林盛斌分享家居招財風水陣 餐枱擺放呢5件物品可催財？
45歲嘅林盛斌（Bob）係娛樂圈其中一個「吸金王」，佢同老婆黃乙頤（Pearl）喺2007年結婚，育有3女1子，包括大女林霏兒、二女林熹兒、三女林機兒及孻仔林道申，一家六口幸福美滿。除咗家庭得意之外，佢嘅事業亦撈得風生水起，身兼主持、司儀、演員入商界、時裝店及娛樂製作公司老闆，真係係百足咁多爪。近年佢不時分享個人嘅風水催財方法，除咗使用長銀包等吸財之外，近日佢又再分享催財方法。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
天王嫂方媛懷孕晚期開工晒索爆孕照 自爆體重令網民驚訝：沒過百
現正懷有第三胎的天王嫂方媛（Moka）不時分享近況，陀着巨肚的她仍然美麗動人，亦忙於各式各樣的拍攝工作。不少網民對她的體重感到好奇，方媛罕有自爆現時的真實體重，令大家非常意外！Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
李金凱曝光雲南2千呎豪宅 開窗險失平衡摔倒嚇親網民
《中年好聲音3》李金凱透露自己年幼時很調皮，大約10歲時因觸碰到5千伏的高壓電而永久傷殘，失去雙臂，但未有對人生失去意志，反而比任何健全人士更樂觀，並積極參加《中年好聲音3》，亦係呢個比賽令李金凱廣受歡迎。曾有一次出席嘉年華，李金凱被網民激讚唱得動聽，又指佢甚有急才，收獲唔少粉絲。李金凱不時社交平台中與粉絲分享生活點滴，以幽默正面形象回答。日前，李金凱回到家鄉雲南，分享一段夕陽短片，表達「生活的美好就存在眼前」心境，讓網民深感共鳴。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
20歲美國唱作人d4vd座駕驚現女腐屍 巡迴演出如常進行 品牌秒速割席
美國洛杉磯警方星期一接報，一個拖車場內有車輛傳出惡臭，警察奉召到場後喺一架Tesla汽車內，發現一具腐爛女屍。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
前4minute成員許嘉允移居峇里島：淡出娛樂圈後，她如何治好失眠與暴食症？
前韓團 4minute 成員員許嘉允移居峇里島，找回自己的生活療癒身心！韓國女團成員經歷高壓的練習生生活，有幸出道踏上日夜顛倒的工作旅途，許嘉允推出散文集《在最陌生的海洋上，我成為自己》談到自己身心受創，更患上失眠和暴食症。Yahoo Style HK ・ 3 小時前