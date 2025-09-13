馬會撥出逾7000萬支援本地籃球3年計劃 料惠及逾3.2萬人660名教練

文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右三）、港協暨奧委會副會長霍啟剛（左二）及賽馬會行政總裁應家柏（左三）等嘉賓出席賽馬會越戰越強籃球計劃啟動禮。(香港賽馬會提供圖片)

香港賽馬會慈善信託基金撥出7,057萬港元，支持為期3年的賽馬會越戰越強籃球計劃。計劃旨在降低參與籃球運動的門檻，使更多學生及弱勢社群有機會體驗籃球運動的樂趣，促進其身心健康和個人成長。

計劃啟動禮於今日（13日）在中環大館舉行，出席的嘉賓包括文化體育及旅遊局局長羅淑佩、立法會議員兼中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長霍啟剛、香港賽馬會行政總裁應家柏、香港青年協會總幹事徐小曼、香港小童群益會總幹事劉翀及凝動香港體育基金董事會成員方炎閑等。應家柏表示，馬會一直致力推動本地體育發展，透過捐助設施和計劃，鼓勵基層到精英運動員、學童到長者等各階層參與運動。馬會深信體育具有塑造和改變人生的力量，期望計劃能為香港青年人帶來快樂與成就感，助他們開展更健康、快樂和積極的人生。

在計劃下的3個主要項目分別為凝動香港體育基金的凝動夢攻防、香港小童群益會的BGCA Care連繫社區，以及香港青年協會的青協「搏盡」菁英培訓。整個計劃預計能惠及超過32,000人，涵蓋超過660位教練。

除推行上述計劃外，馬會過去亦支持了多個籃球運動相關項目。有見三人籃球成為奧運會及亞運會的獎牌項目，馬會主辦了「香港賽馬會社區盃三人籃球錦標賽」，促進青少年參與這項新興運動。馬會表示對賽馬會越戰越強籃球計劃的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，把賽馬及有節制體育博彩收入，轉化成稅款、慈善捐款及就業機會，貢獻香港。

賽馬會越戰越強籃球計劃啟動禮合照。(香港賽馬會提供圖片)

