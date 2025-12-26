馬會擬在將軍澳復修堆填區建騎術學校 毗鄰康城預計2030年開放

馬會現有三所公眾騎術學校分別是位於港島西的薄扶林公眾騎術學校、港島東的鯉魚門公眾騎術學校，以及新界西北的屯門公眾騎術學校(馬會圖片)

香港賽馬會計劃在將軍澳第二/三期復修堆填區，開設第四所公眾騎術學校，暫名「將軍澳公眾騎術學校」，指項目已獲得文化體育及旅遊局原則上支持，以及獲得環保署同意。預計工程最快可於2027年底展開，2030年正式開放予公眾使用。根據附件該處建議選址的「大馬專區及賞駿館2」，與「峻瀅」水平距離約460米；「小馬專區及賞駿館1」與日出康城「領都」水平距離約450米。

香港賽馬會計劃在將軍澳第二/三期復修堆填區，開設第四所公眾騎術學校，暫名「將軍澳公眾騎術學校」(來源：西貢區議會文件)

項目已獲文化體育及旅遊局原則上支持

馬會向西貢區議會提交文件，指現有三所公眾騎術學校分別是位於港島西的薄扶林公眾騎術學校、港島東的鯉魚門公眾騎術學校，以及新界西北的屯門公眾騎術學校，輪候人數已超逾二萬人，平均輪候時間長達數年，經審慎策劃，決定開設第四所公眾騎術學校，希望藉此縮短整體的輪候時間，為香港培育更多優秀的馬術運動員。

馬會又指，項目已獲得文化體育及旅遊局原則上支持，以及獲得環保署同意，馬會將根據相關程序，於明年第一季向城市規劃委員會提出規劃許可申請，若審批程序順利獲得通過，預計工程最快可於2027年底展開，需時約24個月，並於2030年正式開放予公眾使用。

計劃開設的「將軍澳公眾騎術學校」佔地約46500平方米，採用單層平房設計，工程不涉及打樁，校舍除設有行政及訪客中心、沙圈、馬房、行馬機、釘甲及獸醫室等設施外，亦會加設室內觀賞廊，讓市民觀看學員策騎訓練。餘下的非騎術學校範圍則由環保署繼續管理，以便利日常修護工作。

