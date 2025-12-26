馬會擬於將軍澳第二/三期復修堆填區 開設第四所公眾騎術學校

【Now新聞台】馬會稱，目前三所公眾騎術學校輪候人數已超逾二萬人，平均輪候時間長達數年，決定在將軍澳第二/三期復修堆填區開設第四所公眾騎術學校。

馬會稱，將會沿將軍澳第二/三期復修堆填區斜坡，分三個主體平台，興建主要騎術設施、工作區域及校舍，亦有小馬觀賞區，讓市民近距離觀賞及與小馬拍照，佔地約46500平方米，採用單層平房設計，工程不涉及打樁，而餘下的非騎術學校範圍則由環保署繼續管理；項目已獲文體旅局原則上支持，以及獲得環保署同意。

馬會將於明年第一季向城規會提出規劃許可申請，若項目獲通過，預計工程最快可於2027年底展開，需時約24個月，2030年正式開放。

#要聞