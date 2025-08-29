馬會與廉署推「體育管治誠信聯盟」 李耀培：部份體總「年資好大」 監管有提升空間｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】多個體育總會接連爆遴選風波。馬會為提升本地各體育總會管治水平、營運能力及透明度，透過其慈善信託基金撥捐逾 3,100 萬港元，推出「賽馬會體育管治能力提升計劃」及「賽馬會香港公司治理公會體育治理計劃」，內容包括由港協暨奧委會為各間體育總會和組織提供個人化指導及研討會，並為各體總提供最高 10 萬港元資助，以獲取法律、會計及審計等專業服務；另外亦會推出課程，讓各組織人員增進管治知識；馬會亦會聯同廉署，與港協暨奧委會和香港公司治理公會建立「體育管治誠信聯盟」。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培今早（29 日）在電台節目表示，不少體育總會都有悠久歷史，但可能需要建立更現代化的管治機制，並提升透明度，他歡迎馬會推出上述兩個計劃。

中國香港汽車會屬港協暨奧委的體育總會之一。李耀培今早在在港台節目《千禧年代》表示，經過多年發展，目前全港已經有 6、70 個體育總會，部份總會「年資都已經好大」，但部份體育總會是以有限公司營運，部份是以非政府組織方式營運，各自有不同的營運要求，「部份總會喺監管方面未算不力，但唔係太熟悉」，有提升的空間。

選拔運動員缺規範：知道選手叻就選佢

李耀培以運動員選拔為例，指部分體育總會有自己的一套選拔方式，「唔敢話唔公平」，但確實未在制度上有監管，「咁多年嚟都知道個選手係叻，咪選佢囉，但其實制度上係可以有個規範」，建立明確制度可以對總會的會員，選手，以及公眾有交代。

對於馬會將會推出體育企業管治證書課程，李耀培就指部份總會的管理人員可能已經具備相關經驗，「如果已經認識，就可以溫故知新；至於未認識嘅，就可以趁機拎返管治經驗」，相信管理人員可以在修讀課程後，為所屬總會建立標準，「唔需要畀人話大家各自嘅標準唔同。」