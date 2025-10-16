馬會薄扶林公眾騎術學校重建 增設全天候室內沙圈(謝欣桐報道)

【Now新聞台】馬會薄扶林公眾騎術學校完成重建後重開，增設全天候室內沙圈。

曾經三次在跑馬地草地跑出第一名成績、15歲的「香江褔星」，退役後來到薄扶林公眾騎術學校。

馬會薄扶林公眾騎術學校完成重建，增設室內沙圈，配備透明天窗，令騎術課堂免受天氣影響，即使打風落雨也可上課。

自小在薄扶林接受騎術訓練的謝佩婷四度代表香港參加殘奧，她說在新校園有更好騎術體驗。

前香港賽馬會殘疾人馬術隊成員謝佩婷：「如果下雨天騎馬，在室外騎的話會濕身，環境沒那麼舒適，有時也會去室內騎，室內環境較暗，光線沒那麼充足，騎馬時要特別留意教練的指示。」

廣告 廣告

馬房馬格由33個擴充至38個，每格有獨立風扇，讓馬房空氣流通，又配備橡膠地墊，避免馬匹腳踝受傷。

馬會公眾騎術學校馬術高級經埋陳世健：「馬房設計讓教練提供差不多無間斷運作，以前會受到天氣影響。馬房設計內部通道擴闊了，可以提供更多元性，例如馬房參觀、馬房知識教育，甚至馬房管理的課程，我們可以容納更多人。」

學校新增馬房參觀活動，每團最多20人，讓市民可以近距離跟馬匹接觸。

薄扶林公眾騎術學校建於1978年，到2022年開始重建，獲馬會慈善信託基金捐款三億七千五百萬元。馬會稱，會繼續提升其他騎術學校的設施。

#要聞