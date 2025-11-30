馬會賽前默哀 大部分騎師素服現身

【on.cc東網專訊】為悼念大埔宏福苑五級奪命火慘劇，今日沙田賽事將會閉門作賽之外，賽前於馬匹亮相圈有默哀儀式，而大部分騎師今日(30日)均身穿素服現身。

賽馬賽事將大幅減小活動規模，包括以閉門方式舉行，僅限馬主、董事、遴選會員及其賓客出席。當日賽事將不設贊助商。馬會董事、幹事、練馬師及騎師將為今次悲痛事件進行1分鐘默哀；而騎師將佩戴黑臂章致哀。場內也不會安排現場音樂表演。場外投注處僅會提供必要的客戶服務。已在馬場及場外投注處訂座的會員及公眾顧客將獲退款。

馬會早前已宣布透過其慈善信託基金撥出第一筆捐款達1億港元，為受災人士及死者家屬提供支援。馬會並已檢討所有營運，以確保各方面活動均能顧及今次災難造成的傷痛及影響。馬會將會把今次賽事的總收益悉數捐出，以協助受災人士，金額估計約7,000萬港元。有關具體安排，馬會將徵詢政府的意見。連同第一筆1億港元的捐款，馬會將捐出合共約1.7億港元。

