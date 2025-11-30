精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
馬會賽前默哀 大部分騎師素服現身
【on.cc東網專訊】為悼念大埔宏福苑五級奪命火慘劇，今日沙田賽事將會閉門作賽之外，賽前於馬匹亮相圈有默哀儀式，而大部分騎師今日(30日)均身穿素服現身。
賽馬賽事將大幅減小活動規模，包括以閉門方式舉行，僅限馬主、董事、遴選會員及其賓客出席。當日賽事將不設贊助商。馬會董事、幹事、練馬師及騎師將為今次悲痛事件進行1分鐘默哀；而騎師將佩戴黑臂章致哀。場內也不會安排現場音樂表演。場外投注處僅會提供必要的客戶服務。已在馬場及場外投注處訂座的會員及公眾顧客將獲退款。
馬會早前已宣布透過其慈善信託基金撥出第一筆捐款達1億港元，為受災人士及死者家屬提供支援。馬會並已檢討所有營運，以確保各方面活動均能顧及今次災難造成的傷痛及影響。馬會將會把今次賽事的總收益悉數捐出，以協助受災人士，金額估計約7,000萬港元。有關具體安排，馬會將徵詢政府的意見。連同第一筆1億港元的捐款，馬會將捐出合共約1.7億港元。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問
香港一場奪走至少128條人命、並令數十人命危的嚴重大火，於週三（11月26日）在一個人口稠密的資助房屋屋苑爆發。震驚之後，坊間的情緒正迅速轉為憤怒。 當局表示，大廈窗戶上的不合規棚網可能助長火勢，而大火持續超過一日。 撲火行動現已結束，但仍有超過百名居民下落不明。 外界愈來愈質疑，為何宏福苑的大火蔓延得如此迅速、責任在誰，許多人更形容這是一場「人禍」。 三名負責大廈翻新工程的人已因誤殺被捕，當局亦展開貪腐調查。 ...BBC News 中文 ・ 5 小時前
濱崎步親證上海錄無人演唱會 獲大讚「專業」
日本樂壇天后濱崎步，原定昨日(29日)在上海東方體育中心開騷，門票早已售罄。她與一眾工作人員抵達當地後，卻被主辦方以「不可抗力因素」為由，宣布上海演唱會被取消。東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜初步化驗大廈棚網保護網達到阻燃要求
保安局局長鄧炳強表示，宏福苑五級火至今造成128人死亡，包括108人現場移送出的遺體、4人送院後不治、16具燒焦遺體仍在大廈內。Fortune Insight ・ 1 天前
甄子丹妻汪詩詩談宏福苑大火稱「中國製防護網易燃」 遭網民圍攻後刪文道歉
大埔宏福苑於11月26日星期三下午發生五級大火，釀成數以百計人命傷亡，事件令全球關注，不少人對大火迅速蔓延感到憤慨。藝人甄子丹的妻子汪詩詩在社交網站以宏福苑火災圖作背景，留言指大火「是因為承包商使用不合規的中國製易燃防護網」。帖文被瘋傳後惹來不少網民留言抨擊，汪詩詩其後刪除帖文，並公開致歉承認「措辭不當」。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
MAMA 2025 得獎名單｜周潤發現身一度哽咽 帶領全場默哀 GD奪大獎「ARTIST OF THE YEAR」
韓國音樂盛典MAMA昨日及今日（28-29日）於啟德上演，因大埔宏福苑五級火造成多人死傷事故，大會於活動前宣布將以「支持香港」為主調，縮減規模低調進行。香港男團MIRROR於活動前宣布因大火將不會出席活動演出。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
宏福苑五級火｜《歡樂滿東華》今晚舉行改辦《善心滿東華》 曾三度因大事改名
宏福苑五級火至今造成128人死亡，多人受傷，演藝界多人紛紛響應捐款振災，多項娛樂活動都延期或取消，或將部分收益捐贈災民。今晚於TVB舉辦的《東華三院155周年歡樂滿東華》亦將改為《善心滿東華》。據《善心滿東華》網站所見，今次慈善活動目的「為大埔宏福苑事故籌款」，亦會「全數捐款將撥用於支援受大埔宏福苑事故影響之人士」。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
宏福苑五級火︳甄妮捐10萬元予災民「我永遠愛香港」 連環留言宣洩不滿
多位藝人都為大埔宏福苑至今釀成近百人死亡嘅五級大火出錢出力，近年喺台灣生活嘅歌后甄妮都有留意事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
姜麗文自爆抑鬱症復發 坦承12年來最嚴重一次：這次很不妥
姜麗文（Lesley）與哥哥姜文杰於2010年自資組成兄妹檔組合Benji and Lesley，加入樂壇出道，2017年，姜麗文簽約TVB，於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演Liza，以及《星空下的仁醫》飾演羅麗娜獲得不少好評，成功入屋，曾於《萬千星輝頒獎典禮2021》中勇奪「飛躍進步女藝員」獎。去年，姜麗文宣布離巢TVB，隨老公柏豪移居美國，並與當地演藝經理人公司簽約，可惜喺當地生活只係不停試鏡，每次都要與逾千人爭一個角色。近日，姜麗文於社交平台長文自爆抑鬱症復發，更係最嚴重嘅一次。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
川普：拜登自動簽名機代簽文件 全數失效
（法新社華盛頓28日電） 美國總統川普今天宣布，所有在前總統拜登任內以「自動簽名機」（autopen）簽署的文件均「終止效力」。川普在社群媒體上說：「任何由『瞌睡喬拜登』（Sleepy Joe Biden）以自動簽名機簽署的文件，大約占了92%，在此一律終止，不再具有任何效力或作用。」法新社 ・ 23 小時前
宏福苑五級火︱網傳關愛隊擬接手市民物資站 揚言報警非法集結 麥美娟無回應傳聞：盼不分立場︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。事發後，大量市民熱心自發在災區附近設立物資站，幫助災民，但網上今日下午（28 日）流傳，關愛隊要求接手物資站，更揚言報警投訴義工涉非法集結。Yahoo新聞 ・ 1 天前
香港宏福苑大火增至128死 約有200人下落不明
（法新社香港28日電） 香港保安局長鄧炳強今天表示，大埔宏福苑社區大火造成的死亡人數上升到128人，約有200人失聯。鄧炳強召開記者會說明大火處理情況，他還向受災民眾表達慰問。法新社 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜居民感謝管理員上樓逐戶拍門救出兩老 大讚彰顯人性
大埔宏福苑五級火造成多人死傷，但期間亦看到人性光輝。有居民發文感謝宏昌閣大廈管理員，在火警初期逐戶拍門，令他的父母能及時逃生。am730 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜市民自發捐物資支援 《文匯》：國安警高度關注防「黑暴」騎劫 李桂華昨帶隊巡大埔｜Yahoo
大埔宏福苑發生火災後，大批市民自發捐贈物資，義工到場協調和分類，守望相助。《文匯報》今日（29日）刊登特稿，指廣福邨平台聚集約 500 人，記者聲稱發現「有黑暴餘黨和『黃人』混雜在善心市民當中，戴上黑口罩及搭建帳篷企圖『紮營』」。內文更指：「警方國安處高度關注，防止黑暴分子騎劫這個賑災活動，並藉此搞分化進行反中亂港陰謀。」Yahoo新聞 ・ 1 天前
鮮娛糧｜迪麗熱巴新劇片酬曝光 疑為劇減磅健康亮紅燈
【on.cc東網專訊】內地花旦迪麗熱巴與小生陳星旭主演的新劇《梟起青壤》最近開播，首播當日穩坐收視冠軍，並打破多個紀錄。劇中演員的酬勞近日在網上流出，有指熱巴獲800萬人民幣成全劇之冠，陳星旭因為是二番男主，酬勞只有熱巴的一半，身價400萬人民幣（約440萬港元東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 128 死有消防員殉職 廉署共拘捕 11 人 火警鐘揭未運作將執法｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 128 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。Yahoo新聞 ・ 3 天前
特朗普政府將重新審查來自19個國家的綠卡持有人
Getty Images 特朗普政府表示，將重新審查發給來自19個國家的移民的綠卡。 美國公民及移民服務局局長約瑟夫‧埃德洛（Joseph Edlow）指出，總統已指示他對「所有來自相關國家的外籍人士的綠卡進行全面而嚴格的重新審查」。 當BBC詢問哪些國家在名單上時，該機構援引白宮六月的公告，其中包括阿富汗、古巴、海地、伊朗、索馬里和委內瑞拉。 此項宣布是在一起事件之後作出的：一名阿富汗籍男子涉嫌於週三（11月26日）在華盛頓特區槍擊兩名國民警衛隊士兵，並使他們重傷。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
許瑋甯婚禮熱舞「勾」老公 邱澤含情脈脈冧到暈
【on.cc東網專訊】台灣藝人許瑋甯與邱澤結婚4年，今年8月迎來囝囝Ian，並於昨晚（28日）在台北筵開40席補辦婚宴，宴上更邀請了不少圈中好友共享喜事。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
李嘉誠基金會：不能接受第三方捐款
對於有市民查詢能否捐款至李嘉誠基金會，去幫助受火災影響的大埔居民。AASTOCKS ・ 1 天前
袁文靜副業係經濟學老師 用英文授課
【on.cc東網專訊】應屆香港小姐競選季軍袁文靜（Jane），另一個身份是一名經濟學老師，Jane從14歲開始學經濟到碩士畢業，教經濟學是她的副業，她在社交平台發布這兩周把副業安排好了：「副業1： The Economist Reading Club 我會給訂閱東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前