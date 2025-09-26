馬朝旭晤美副國務卿 促以實際行動維護台海和平

【on.cc東網專訊】中國外交部副部長馬朝旭周四（25日）在紐約會見美國常務副國務卿蘭道（Christopher Landau），敦促美方切實堅持一個中國政策，兌現所作政治承諾，以實際行動維護台海和平穩定。

馬朝旭闡述了中方的原則立場，指出中美應堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，落實好兩國元首達成的重要共識，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。他又強調，台灣問題純屬中國內政，事關中方核心利益。

據中國外交部通報，雙方就中美關係和共同關心的國際地區問題，坦誠、深入、建設性地交換了意見。雙方同意保持溝通對話，有效管控分歧，拓展互利合作。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】