馬杜洛以「惡靈女巫」 形容和平獎得主馬查多

（法新社卡拉卡斯13日電） 委內瑞拉總統馬杜洛今天痛批諾貝爾和平獎得主、反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）為「惡靈女巫」。

馬杜洛指責馬查多呼籲外國進行軍事入侵。

馬杜洛在原住民抵抗日（Indigenous Resistance Day）紀念活動表示，「我們要和平，而且一定也會擁有和平，但這必須是有自由與主權的和平。」

挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）2天前宣布58歲的馬查多為今年和平獎得主，表彰她「長期致力於推動委內瑞拉人民的民主權益，為促成從獨裁走向民主的正義與和平轉型所作的抗爭」。

美國長期以來一直反對委內瑞拉左派總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的政權，美國總統川普更在委國附近的加勒比海部署軍艦。

馬杜洛表示，「90%民眾拒絕接受這個邪惡女巫」。不過馬杜洛並未直接提及馬查多，也未評論這名政治對手獲得諾貝爾和平獎。

委國政府常用民間傳說中的惡靈女巫（la sayona）稱呼馬查多，認為這名反對派領袖與惡靈女巫同樣擁有白皙皮膚與筆直黑髮。

馬查多支持美國在附近海域進行軍事活動。她將自己所獲的諾貝爾獎獻給「受苦受難的委內瑞拉人民」，以及同樣獲和平獎提名的川普。

馬查多昨天接受美國福斯新聞（Fox News）訪問時盛讚川普。她表示川普「值得」獲頒和平獎，「因為他不僅在短短數月參與解決8場戰爭，他的行動也使委內瑞拉得以邁向自由。」