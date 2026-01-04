馬杜洛夫婦遭美軍逮捕 從監控到攻堅一次看懂

（法新社華盛頓3日電） 美國總統川普（Donald Trump）觀看美軍即時畫面，見證美國部隊戲劇性地逮捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）。

美國情報人員2025年8月起便暗中監控左派領袖馬杜洛的一舉一動，儘管外界廣泛報導他因與美關係升溫而經常更換落腳處。

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）今天說明監控內容時表示：「他的行動、住處、行蹤、飲食、著裝，甚至寵物，我們都嚴密掌握。」

本次行動也歷經數月「精準」規劃與演練。川普表示，美軍特別打造一棟與馬杜洛下榻處一模一樣的複製屋進行實地演練。

美軍12月初即已備戰，但持續等待「一切條件吻合」的時機，包括天候。川普說，自己4天前下達初步命令，但一直等到適當時機才正式批准行動。

美東時間1月3日晚間10時46分，川普下達了行動指令。

超過150架美軍軍機隨後從陸地及海上起飛，包含戰鬥機、偵察機、無人機，以及執行關鍵任務核心的直升機。

載有負責「撤離馬杜羅」行動部隊的直升機在黑暗中起飛，以距離海面僅約100英尺（33公尺）的高度飛行。

美軍戰鬥機提供空中掩護，同時美國的衛星與網路技術則干擾委內瑞拉的雷達系統。

根據法新社記者，第一波爆炸於卡拉卡斯清晨2時前。全球一度猜測是否全面轟炸委內瑞拉軍事目標，但實際上，美軍僅精準打擊委國防空系統，為直升機攻堅掃清障礙。

川普在記者會說：「他們知道我們要來。」他指數月來逐漸升高的雙邊緊張情勢，「但他們完全措手不及，很快就被擊潰」，美軍則迅速展開反擊。

有一架美軍直升機遭擊中，但維持作戰並安全返航。

特種部隊於卡拉卡斯時間2時01分在馬杜洛住處降落。

川普形容馬杜洛住處「就像座堡壘」。

「那裡有鐵門，還有他們所謂的安全空間，四周全是實心鋼鐵。他來不及關上那扇門，我們攻進時，他正想衝進去，但行動太快，他沒機會進去。」

「我們原本準備了工具來破門，但最後根本不需要。」

川普表示，無美國人員傷亡，但強調若馬杜洛或委國安保部隊反抗，「他就可能死於行動中」。

凱恩指出，馬杜洛與夫人「主動投降」，遭任務小組執法人員拘捕。兩人將面臨美國毒品與恐怖主義相關指控。