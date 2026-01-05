馬杜洛被捕後紐約出庭 對毒品恐怖主義指控不認罪

（法新社紐約5日電） 遭推翻的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天在紐約的法院出庭，他對毒品恐怖主義指控不認罪。兩天前，美軍突襲馬杜洛位於卡拉卡斯的住所，將他逮捕並押往美國紐約。

美國媒體報導，現年63歲的馬杜洛在曼哈頓聯邦法院向法官表示，他是從委內瑞拉被「綁架」而來，並堅稱：「我是清白的，我沒有罪。」

據報導，馬杜洛還說：「我仍然是我國家的總統。」馬杜洛的妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）同樣也不認罪。

這對夫婦於3日凌晨遭美國突擊隊帶走，這次行動獲得戰機支援，並動員大規模海軍部署。

美國總統川普上週末發布一連串令人震驚的聲明，宣布美國現在正在接管委內瑞拉，目的在重建並控制委內瑞拉龐大但破敗的石油工業。