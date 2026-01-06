馬杜洛被捕 委內瑞拉僑民觀望：沒有人會急著回家

（法新社波哥大5日電） 美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，1名美國高階外交官形容委內瑞拉未來展現新曙光。但在馬杜洛親信掌權的臨時政府以及經濟疲軟之下，委國僑民對於返鄉之路都抱持觀望。

對過去10年間因經濟崩潰與政治壓迫而逃離家園的800萬委內瑞拉人來說，今天看到馬杜洛（Nicolas Maduro）被押解到紐約法院，雖然感到欣慰，但想到他的親信仍把持政權，這份喜悅也大打折扣。

馬杜洛下台的消息最初在僑民間引發歡騰。許多人憶及在其專制統治下所經歷的苦難，以及與家人分離的日子時，不禁哽咽。儘管多數人表示，夢想有朝一日能重返故鄉，但他們也坦言，目前並不打算立刻打包返國。

多數人提到，委內瑞拉破敗不堪的經濟，是他們選擇繼續在國外打拚並匯款回鄉的主因。

也有部分人表示，仍然害怕委國的安全體系，特別點名在馬杜洛被推翻後，巡邏首都卡拉卡斯（Caracas）、取締慶祝群眾的親政府武裝團體。

自2019年起旅居哥倫比亞的委內瑞拉社會學家及人權運動人士波利瓦（Ligia Bolivar）表示：「委內瑞拉並未政權更迭，也沒有進入過渡階段。在這種情況下，沒有人會急著回家。」

馬杜洛的副手羅德里格斯（Delcy Rodriguez）今天宣誓就任代理總統，領導的臨時政府內，強硬派內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）及掌握極大權力的國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）都留任。

美國總統川普將委內瑞拉反對派領袖、諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria Corina Machado）排除在過渡進程之外，許多委國人對此特別震驚。

歐洲聯盟今天強烈要求，任何委內瑞拉的過渡方案都必須納入馬查多，及2024年委內瑞拉總統大選時代替馬查多參選的龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）。