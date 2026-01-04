馬杜洛被捕 川普：准許美石油公司進駐委國

（法新社佛羅里達州棕櫚灘3日電） 美國總統川普今天表示，在美軍發動軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）之後，他將允許美國石油公司進入委內瑞拉，開採豐富的原油資源。

川普在記者會上表示：「我們將讓美國非常大的石油公司、也是全球最大的石油公司進入當地，投入數十億美元，修復嚴重破損的基礎建設與石油設施，並開始為這個國家創造收益。」

川普也表示：「對所有委內瑞拉石油的禁運令依然全面生效。」

在突襲行動前、針對委內瑞拉展開為期數週的軍事施壓行動期間，美軍扣押至少2艘油輪，華府表示這些船隻受到美國的制裁。

川普也警告委內瑞拉其他政界與軍方人物，並表示：「馬杜洛所遭遇的事情，也可能發生在他們身上。」

委內瑞拉自2019年起受到美國的石油制裁，目前每日原油產量約100萬桶，多數以大幅折扣在黑市出售。

川普聲稱，委內瑞拉政府正利用石油收入來資助「毒品恐怖主義、人口販運、謀殺以及綁架」。