馬杜洛迴避美方攻擊提問 但對話抱持開放態度

（法新社卡拉卡斯1日電） 委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天迴避了一項關於美國據稱攻擊委國一處碼頭的問題，但在經歷數週的美方軍事壓力後，他表示對與華府合作抱持開放態度。

馬杜洛在國營電視台的一段專訪中，談到與美國就毒品販運、石油和移民問題進行對話的想法時說：「只要他們想談，無論何時何地都可以。」

對於美國總統川普週一宣布、美方攻擊了一處為委內瑞拉運毒船隻服務的碼頭設施一事，馬杜洛政府既未證實也未否認。

當被直接問及他是否證實或否認這次攻擊時，馬杜洛今天僅表示：「這可能是我們幾天後可以談論的事情。」

這次攻擊將是美國針對拉丁美洲毒品販運的軍事行動中，首次已知的陸上打擊。