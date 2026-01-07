馬杜羅夫婦出庭全身傷 美官員稱逃跑時撼穿頭 被押監獄屢傳停電、暴力問題｜Yahoo

馬杜羅和弗洛雷斯周一由拘留中心被帶到法庭（Getty Images）

【Yahoo 新聞報道】美國 1 月 3 日出動三角洲特種部隊，在委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas）生擒總統馬杜羅（Nicolas Maduro），連同其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）押到紐約受審，期間被關在臭名昭著的布魯克林大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center，MDC）。二人周一（5 日）首次出庭，馬杜羅起立時顯得吃力，弗洛雷斯頭部纏著繃帶。有特朗普政府官員指，他們是在逃跑時撞上門框受傷。

律師：弗洛雷斯肋骨可能骨折

馬杜羅與弗洛雷斯周一出庭時，二人身上都有明顯傷痕，據美媒報道，馬杜羅一度難以坐下和站起，弗洛雷斯在開庭期間不時搖晃身體並低頭，且頭部纏著繃帶。

弗洛雷斯的律師向法官表示，她在被綁架期間「遭受了嚴重的傷害」，又指她的肋骨可能骨折或嚴重挫傷，要求進行X光檢查和全面的身體評估，藉此確認傷勢，並確保弗洛雷斯未來在拘留期間的健康安全。

據 CNN，美國國務卿魯比奧、國防部長赫格塞斯、美軍參謀首長聯席會議主席 Dan Caine、CIA局長John Ratcliffe 及司法部長邦迪等官員，周一時在國會進行簡報。期間有官員透露，馬杜羅和弗洛雷斯在逃跑時，試圖躲入宅邸一面厚重鋼門後方，但因為門框較低，兩人在過程中撞到頭。官員又指，特種部隊在逮捕之後曾對他們進行治療。

1月4日，有示威者聚集在紐約大都會拘留中心外。 (AP Photo/Yuki Iwamura)

監獄曾有囚犯遭刺死

馬杜羅和弗洛雷斯1月3日被美三角洲特種部隊生擒，被轉移至美國紐約布魯克林大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center，MDC）關押，面對包括毒品恐怖主義陰謀、販毒在內的多項指控。

MDC 建於1990年代，關押逾 1300 名囚犯，是現時紐約唯一一座聯邦監獄，然而卻以環境、管理狀況長期惡劣聞名，屢有停電、人力短缺和囚犯投訴不斷的紀錄，醫療和牙科服務不足，曾多次被揭存在嚴重的衛生問題，包括食物中被發現有蟲，設施長滿黴菌等，甚至曾有囚犯被另一名囚犯刺死的事例。

因停電賠償1,000萬美元

2019年時，有囚犯提起訴訟，稱他們在持續數日的停電中被困在牢房，幾乎完全處於黑暗之中，廁所無法使用，衛生條件惡劣。最終聯邦監獄管理局與近1,600名囚犯達成和解，賠償金額總計約1,000萬美元，以補償他們因停電而遭受的嚴寒和非人道待遇。

同時，這座聯邦拘留設施曾關押不少知名囚犯，包括正面臨多項性侵指控的饒舌歌手 Diddy、R. Kelly，已故「淫媒富豪」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）前女友 Ghislaine Maxwell、因詐騙案被判刑的加密貨幣交易所FTX創辦人 Sam Bankman-Fried，及涉嫌槍殺美國聯合健康保險公司CEO 的疑犯 Luigi Mangione 等。

有律師指，MDC 設有特殊監禁單位（SHU）處理嚴重、知名案件，囚犯會被單獨囚禁，相信馬杜羅很可能亦被關在那裡。據美國司法部，單獨囚禁囚犯每日有放風時間一小時，撥打法律電話的機會也受限制。

