馬杜羅妻子弗洛雷斯是誰？ 由律師至當選國會議長 遭控收賄及串謀毒品恐怖主義等重罪︱Yahoo

委內瑞拉第一夫人弗洛雷斯。 REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

【Yahoo新聞報道】委內瑞拉第一夫人弗洛雷斯（Cilia Flores）近日與總統馬杜羅（Nicolas Maduro）一同被指在首都加拉加斯總統官邸遭美國三角洲部隊帶走，兩人其後被押送到美國紐約，今日（6 日）出庭受審。外界關注弗洛雷斯身分與政治背景。

弗洛雷斯現年 69 歲，出生於 1956 年 10 月 15 日，來自委內瑞拉中部城鎮蒂納基略（Tinaquillo）。弗洛雷斯在加拉加斯西部較基層社區成長，其後在加拉加斯的聖瑪麗亞大學（Universidad Santa Maria）畢業，成為律師，專長涵蓋勞工及刑事法律。

弗洛雷斯早年因參與協助查韋斯（Hugo Chavez）而在政壇受注目。查韋斯在 1992 年策動推翻時任總統佩雷斯（Carlos Andres Perez）未果後，弗洛雷斯帶領法律團隊支援，亦在 1994 年協助查韋斯獲釋，為查韋斯其後在 1999 年勝出大選鋪路。弗洛雷斯其後成為「查韋斯主義」（Chavismo）陣營的重要人物，並在相關政治運動中結識馬杜羅。馬杜羅稱呼弗洛雷斯為「Cilita」，兩人相伴逾 30 年；弗洛雷斯在早前婚姻中育有 3 名子女。

弗洛雷斯是「查韋斯主義」（Chavismo）陣營的重要人物。 AFP PHOTO/Pedro REY (Photo credit should read PEDRO REY/AFP via Getty Images)

委內瑞拉首名女議長

在「第一夫人」身分之外，弗洛雷斯亦曾長期擔任要職。查韋斯在 1999 年當選總統後，弗洛雷斯於 2000 年當選國民議會議員，代表家鄉科赫德斯州（Cojedes），並在 2005 年連任。到 2006 年，弗洛雷斯接替馬杜羅出任國民議會議長，成為委內瑞拉首名女議長。她亦在 2009 年出任執政黨委內瑞拉統一社會黨（PSUV）第二副主席，並在 2012 年獲查韋斯委任為總檢察長。

查韋斯在 2013 年去世後，馬杜羅在大選中擊敗反對派候選人卡普里萊斯（Henrique Capriles）並接任總統；馬杜羅與弗洛雷斯在同年 7 月結婚。「查韋斯主義」陣營不常以「第一夫人」形容弗洛雷斯，而會稱她為「第一戰士」，弗洛雷斯在成為「第一戰士」後一度較少公開露面，並轉為在幕後工作。

其後弗洛雷斯再度投入政治。她在 2017 年當選制憲大會成員，制憲大會負責起草新憲法；到 2021 年，她再當選國民議會議員。弗洛雷斯被指曾安排親屬出任重要政治職位，因而在國內面對「任人唯親」的指控。

查韋斯在 2013 年去世後，馬杜羅在大選中擊敗反對派候選人卡普里萊斯（Henrique Capriles）並接任總統；馬杜羅與弗洛雷斯在同年 7 月結婚。 (Photo by Pedro MATTEY / AFP) (Photo by PEDRO MATTEY/AFP via Getty Images)

涉安排毒販與緝毒辦公室主管會面

弗洛雷斯在國際層面亦面對制裁及指控。她在 2018 年遭美國及加拿大制裁，相關制裁背景與有組織指委內瑞拉政府涉及「反人類罪」的說法有關。至於今次被指遭帶走後，弗洛雷斯在美國紐約南區聯邦法院被起訴，涉及「毒品恐怖主義串謀」、「串謀進口可卡因」、「持有機槍及破壞性裝置」以及「串謀持有機槍及破壞性裝置」等罪名。另有報道指，她被指在 2007 年收取數十萬美元賄款，以安排一名「大型毒販」與委內瑞拉國家緝毒辦公室主管會面。

弗洛雷斯的兩名外甥曾在美國被捕，並在 2017 年因串謀向美國販運可卡因被判監 18 年；兩人其後在 2022 年於換囚安排中獲釋，換取 7 名被囚的美國公民。另有說法指，相關錄音顯示兩人打算把數百公斤可卡因由委內瑞拉總統機庫運往美國。