馬杜羅斥美方侵略 美軍再炸委內瑞拉販毒船

美軍本月內第二次打擊委內瑞拉販毒船，令兩國關係更趨緊張。美國總統特朗普周一在旗下社交平台Truth Social上載一段近30秒的片段，顯示一艘船隻在水面上爆炸，並起火燃燒(圖)。他指美軍按照其命令，再次在國際水域打擊一艘駛往美國的委內瑞拉販毒船，認為該船威脅美國國家安全、外交政策和利益。行動中擊殺3名恐怖分子，美軍沒有傷亡。他稱掌握證據，大量可卡因和芬太尼散落海面。

委內瑞拉總統馬杜羅批評美國正合理化攻擊，指近期事件是徹頭徹尾的侵略，並說雙方已切斷溝通。美國本月初亦在南加勒比海打擊一艘委內瑞拉運毒船，造成11人死亡。馬杜羅表示已部署250萬軍人及民兵，早前並開放逾300個軍事基地讓平民受訓，並在戰略要地舉行軍事部署和開展軍事演習，誓言捍衛國家主權。

