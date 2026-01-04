馬杜多被捕︱委內瑞拉反對派領袖馬查多稱 「自由時刻」已到來 特朗普指對方難成為領導人︱Yahoo

馬查多稱委內瑞拉的「自由時刻」已到來。 (Photo by GIORGIO VIERA / AFP via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】美國昨日（3 日）出兵拘捕委內瑞拉總統馬杜羅，諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）透過社交平台發文稱委內瑞拉的「自由時刻」已到來。她呼籲居於海外的委內瑞拉人上街集會，向外界展示委內瑞拉可在自由、有序及合法的政權下重建。惟美國總統特朗普則表示，馬查多「很難成為領導人」。

馬查多在聲明中提出，反對派候選人岡薩雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）應依憲法行使總統職權，並敦促軍方承認相關安排。報道指，馬查多目前身處海外，確切地點不明；她曾於 2025 年 12 月前往挪威奧斯陸領取諾貝爾和平獎。

美國總統特朗普在記者會被問到，馬查多會否成為委內瑞拉臨時領導人時表示，認為對方「很難成為領導人」，並稱馬查多在國內缺乏足夠支持及未受尊重。他又指，自己尚未與馬查多聯繫。

馬查多去年 12 月前往挪威奧斯陸領取諾貝爾和平獎。(Photo by Rune Hellestad/Getty Images)

馬杜羅夫婦已被押送到紐約

特朗普同時表示，美軍於 1 月 3 日突襲委內瑞拉，行動中拘捕馬杜羅及其夫人，並把兩人帶離委內瑞拉，之後將再帶到紐約受審。最新情況指馬杜羅夫婦已被押送到紐約。

特朗普在同日記者會交代行動細節，稱美軍動用空中、陸地及海上力量，並指行動中沒有美軍士兵陣亡。他又表示，美國將「暫時接管」委內瑞拉，直至當地能夠安全、妥善、審慎地完成權力交接；如有需要，美方可能再發動第二輪、更大規模攻擊。

特朗普在記者會提到，馬杜羅夫婦涉「毒品恐怖主義」，將在紐約面對司法程序。另有報道指，一架載有兩人的飛機抵達位於紐約的斯圖爾特空軍國民警衛隊基地，其後有車輛駛離基地，前往美國緝毒局（DEA）位於紐約的辦公室，兩人預計需完成打指模及拍攝「大頭相」等程序，之後在紐約法院出庭應訊。

美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）表示，擒獲馬杜羅的行動命名為「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），美軍動用逾 150 架飛機。他稱，部隊在空襲掩護下於美國東部時間凌晨 1 時左右乘直升機抵達馬杜羅所在位置，其間遭砲火攻擊並多次「自衛交火」，至凌晨 3 時 29 分左右離開委內瑞拉；美軍將維持部署及高度戒備，準備隨時再度投射力量。

馬杜羅已被押送到紐約。

副總統將暫時接替總統職務

對於「暫管」安排，特朗普被問及具體做法時表示，美方將與一個「集團」共同管理委內瑞拉，並稱國務卿魯比奧（Marco Rubio）將負責相關工作，正與委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）接觸商討未來局勢。他亦提到，按委內瑞拉法律，羅德里格斯將暫時接替總統職務。

委內瑞拉方面，羅德里格斯與內政部長卡韋略、國防部長洛佩斯等人透過國家電視台發表講話，重申馬杜羅是委內瑞拉唯一的總統，並呼籲民眾保持冷靜及團結保衛國家。羅德里格斯反對美國針對馬杜羅的「綁架行為」，強調委內瑞拉不會成為任何國家的殖民地。