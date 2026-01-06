馬杜羅首度出庭否認多項控罪 堅稱仍為委內瑞拉總統 3.17 再訊｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）和第一夫人佛羅雷斯（Cilia Flores），被控毒品恐怖主義、走私可卡因、持有機關槍和爆炸裝置，及共謀持有相關裝置 4 罪，美東時間周一（5 日）下午在紐約法院首次出庭。兩人否認控罪，法官表示 3 月 17 日再訊。

馬杜羅和佛羅雷斯身穿藍色囚衣出庭，兩人都戴耳機。63 歲的馬杜羅以西班牙語表示，自己在家中被擄走，認為自身清白和正直，仍然是委內瑞拉總統；至於佛羅雷斯亦稱自己無罪，完全清白。

起訴書提出，控方指馬杜羅是委內瑞拉官員組成的販毒集團首腦，指揮可卡因毒品的販運路線，利用軍隊保護毒品運輸，又包庇販毒集團；指至辯方律師就質疑美軍捉走馬杜羅和夫人的合法性，又指佛羅雷斯在被捉走過程中肋骨瘀傷，受到嚴重傷害，要求做 X 光檢查。

大批人士在法院外圍示威，有參與者揮舞委內瑞拉國旗，又舉標語呼籲釋放馬杜羅，又質疑美國是為了石油而展開今次行動。大批警員在場維持秩序。