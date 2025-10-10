馬查多奪諾貝爾和平獎 曾推動公投、被控叛國、屢遭DQ 大會：表彰爭取民主的堅持與勇氣｜Yahoo

2024 年馬查多在一個反對總統尼古拉斯·馬杜羅的集會上高呼口號 (AP Foto/Ariana Cubillos, archivo)

【Yahoo新聞報道】諾貝爾和平獎委員會今（10 日）宣布，本年度得獎者為委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado），以表彰她多年來為爭取委內瑞拉人民的民主權利所作的努力，及為推動該國從獨裁統治走向民主轉型所展現的堅持與勇氣。

2002 年創辦選舉監察組織從政

瑪麗亞·科麗娜·馬查多（María Corina Machado）現年 58 歲，出生於首都加拉加斯，育有 3 名子女。她是工業工程師出身，曾於委內瑞拉國民議會擔任議員，長年倡議選舉透明與民主改革，被認為是委內瑞拉爭取民主的關鍵人物。

馬查多長年推動公民監察與非暴力抗爭，她的從政生涯由 2002 年創辦選舉監察組織「Súmate」開始，該組織其後推動 2004 年針對時任總統 Hugo Chávez 的罷免公投。公投結束後，該組織被指控收受美國國家民主基金會（NED）資助，包括馬查多在內等人被控「叛國」罪，案件至 2006 年被無限期擱置。

2014 年領導全國示威

在 2011 年馬查多以民主團結聯盟(MUD)正義第一黨成員身分，成為國民議會議員，2014 年委內瑞拉爆發針對前總統尼古拉斯馬杜羅的全國示威，當時她為主要組織者之一，她多次公開批評政府壟斷資源及打壓異己，亦不時在示威與國會衝突中受傷。同年 3 月，在馬查多於美洲國家組織會議上發言後，被親政府議員指違憲而取消議員資格。

曾獲選 BBC 100 Women

其後馬查多仍持續透過電台節目發表政見，並倡議重建司法與教育，被視為反對派內的重要聲音。2023 年時，馬查多在反對派初選勝出，原擬出戰總統大選，但同年 6 月被監察總署裁定禁任公職 15 年，參選資格被 DQ。

除諾貝爾和平獎，馬查多近年亦獲歐洲議會薩哈羅夫獎、歐洲委會瓦茨拉夫·哈維爾人權獎等，她亦曾入選 2018 年 BBC「 100 位女性」及《Time》「 100 位最具影響力人物」。

面對當局的打壓和追捕，馬查多於 2024 年 8 月起減少露面，自今年1月據報曾遭軍警試圖拘捕，其後再未有公開露面。

來源：Euro News 、 Nobel Prize 、 CNN