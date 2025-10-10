日本公明黨宣布退出執政聯盟
馬查多奪諾貝爾和平獎 曾推動公投、被控叛國、屢遭DQ 大會：表彰爭取民主的堅持與勇氣｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】諾貝爾和平獎委員會今（10 日）宣布，本年度得獎者為委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado），以表彰她多年來為爭取委內瑞拉人民的民主權利所作的努力，及為推動該國從獨裁統治走向民主轉型所展現的堅持與勇氣。
2002 年創辦選舉監察組織從政
瑪麗亞·科麗娜·馬查多（María Corina Machado）現年 58 歲，出生於首都加拉加斯，育有 3 名子女。她是工業工程師出身，曾於委內瑞拉國民議會擔任議員，長年倡議選舉透明與民主改革，被認為是委內瑞拉爭取民主的關鍵人物。
馬查多長年推動公民監察與非暴力抗爭，她的從政生涯由 2002 年創辦選舉監察組織「Súmate」開始，該組織其後推動 2004 年針對時任總統 Hugo Chávez 的罷免公投。公投結束後，該組織被指控收受美國國家民主基金會（NED）資助，包括馬查多在內等人被控「叛國」罪，案件至 2006 年被無限期擱置。
2014 年領導全國示威
在 2011 年馬查多以民主團結聯盟(MUD)正義第一黨成員身分，成為國民議會議員，2014 年委內瑞拉爆發針對前總統尼古拉斯馬杜羅的全國示威，當時她為主要組織者之一，她多次公開批評政府壟斷資源及打壓異己，亦不時在示威與國會衝突中受傷。同年 3 月，在馬查多於美洲國家組織會議上發言後，被親政府議員指違憲而取消議員資格。
曾獲選 BBC 100 Women
其後馬查多仍持續透過電台節目發表政見，並倡議重建司法與教育，被視為反對派內的重要聲音。2023 年時，馬查多在反對派初選勝出，原擬出戰總統大選，但同年 6 月被監察總署裁定禁任公職 15 年，參選資格被 DQ。
除諾貝爾和平獎，馬查多近年亦獲歐洲議會薩哈羅夫獎、歐洲委會瓦茨拉夫·哈維爾人權獎等，她亦曾入選 2018 年 BBC「 100 位女性」及《Time》「 100 位最具影響力人物」。
面對當局的打壓和追捕，馬查多於 2024 年 8 月起減少露面，自今年1月據報曾遭軍警試圖拘捕，其後再未有公開露面。
來源：Euro News 、 Nobel Prize 、 CNN
其他人也在看
日本自民黨仍在進行聯合執政談判 看四種可能情況如何影響市場
日本長期執政的自民黨與其執政聯盟夥伴公明黨之間的關係，正面臨自1999年結盟以來的最大考驗。Bloomberg ・ 8 小時前
中國收緊稀土及物料出口 星洲學者：「習特會」前增籌碼
「習特會」有望月底在南韓舉行之際，中國商務部和海關總署昨天聯合公布多項出口管制措施，包括對鈥等5種中重稀土、稀土設備和原輔料等實施出口管制，並對含有中國成份的部分境外稀土相關物項實施出口管制，同時把14家外國實體列入「不可靠實體清單」。信報財經新聞 ・ 18 小時前
特朗普擬赴以色列見證人質獲釋 哈馬斯方表態同意結束戰爭
【彭博】— 特朗普表示，他將前往以色列出席人質釋放行動。人質釋放是加沙停戰協議條款的一部分。以色列總理內塔尼亞胡的安全內閣於當地時間周四晚些時候召開會議以批准該協議。Bloomberg ・ 15 小時前
陸永中秋BBQ家中巨大花園意外曝光 複式豪宅主人房擁大露台 客廳超大空間感
農夫成員陸永除咗Rap得，更憑搞笑形象成功入屋，近年拍劇、拍戲、主持，以及廣告瓣瓣掂，吸金力極強，因此愈搬愈豪。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
網紅五索玩「你問我答」稱：有錢都唔包馬生 談及小朋友即爆喊
35歲的網紅「五索」（鍾睿心）今年初被爆出是坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗的情婦，事後高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。五索於周四(10月6日)上載短片大玩「你問我答」，當提及孩子更忍不住流淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
UNIQLO x JW Anderson聯名10.17登場！5款英倫復古優雅風單品必鎖定，隨便搭都穿出高級感
UNIQLO x JW Anderson聯名於10月17日回歸！這個與英國設計師品牌JW Anderson合作的系列，來到2025年秋冬聯名以經典英倫風格為基礎，重新詮釋冬日必備單品。系列既有剛擔任Dior創意總監的Jonathan Anderson設計感，又保持UNIQLO實用舒適與親民價的聯名，根本就是秋冬衣櫥救星！Yahoo Style HK ・ 13 小時前
恒生即將成為「上市遺址」 利國偉事跡好睇過《風林火山》？
麥浚龍（Juno）執導電影《風林火山》被指影射銅鑼灣某個家族崛起傳奇。不過虛構故事中兄弟鬩牆箇然有戲，現實父輩們的商賈傳奇卻更加精彩，被譽為「香港銀行教父」的已故恒生銀行前執行董事長利國偉，便出身於大家族，由低做起獲得賞識加入恒生；在私，成功引入「白武士」滙豐入主恒生，使恒生銀行免於結業，後來恒生成為本港戰後首間上市銀行，屹立香港數十年之久；在公，出任行政立法兩局議員，參與制訂聯繫匯率與香港前途談判。適逢滙豐擬將恒生銀行私有化，撤銷恒生上市地位，利國偉的傳奇快將落幕Yahoo財經 ・ 1 天前
Lululemon低至半價「這裡買」再平啲？Jennie同款Sports Bra低至$3XX、修腿提臀Leggings低至$4XX
有Lululemon的粉絲嗎？即使市面上多了瑜珈服品牌的競爭，但有「瑜珈界愛馬仕」之稱的Lululemon地位還在頂流，近期更被Yahoo購物專員留意到有低至半價優惠，Jennie同款Sports Bra折後低至$315！趁還有碼數就買定離手！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
孫藝真與玄彬婚後的「模範愛情關係」！彼此尊重是必須，孫藝真大讚玄彬：讓我做回自己
孫藝真在產後復出的首部電影《徵人啟弒 /選擇有罪》慶功宴上亮相，老公玄彬罕見現身支持，這是兩人婚後首次同框，引起網絡熱議。而孫藝真最近亦在YouTube訪談節目《精靈在炯》中，大談婚後生活與育兒日常。她坦言，為人太太和母親後，讓她感到前所未有的幸福。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
山頂道一號淪最貴凶宅！市值逾5.6億 業主為「重慶李嘉誠」
山頂道1號洋房昨日（8/10）發生事故，一名31歲菲律賓女傭於一房間內上吊身亡。該洋房曾由武俠小說家查良鏞（金庸）持有，現時業主為有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋，早於2004年以1.38億元購入，現市值或逾5.6億元，成為全港「最貴凶宅」。更多消息：過億豪宅交投第3季錄24宗 最高成交呎價高達14萬元東亞銀行債主變業主！7.9億承接陳紅天山頂豪宅 9年狂貶62%資料顯示，案發現場豪宅登記業主為EASYCASH INVESTMENTS LIMITED，據知業主為張松橋，他在2004年以1.38億元購入，興建3層高獨立屋，當時樓面地價每方呎19,714元，至今仍報住該處。近年他更將「山頂道1號」用作品牌，於重慶興建700個命名「山頂道1號」的公寓單位。山頂道為超級豪宅地段，市場人士估計，同類地段的洋房呎價動輒超過10萬元。若以張松橋持有的山頂道1號豪宅的實用面積約5,642方呎計算，市值隨時逾5.6億元。值得留意，山頂道1號早年由美國政府持有，其後於1982年被香港本土富商買下，直至1985年武俠小說家查良鏞（金庸）與妻子林樂怡以1,200萬元購入，居住11年後，於1996年以1.96億元轉28Hse.com ・ 1 天前
大茶飯│滙豐私有化恒生是志在必得（青冰）
最後補充一句，雖然近年不少華資私有化都失敗收場，但按過往廿年案例睇，永亨、永隆及廖創興銀行都全部成功通過，所以今次匯豐應該都十拿九穩吧。Yahoo財經專欄 ・ 12 小時前
羅樂林陳寶儀同居分房生活關係良好 與許紹雄一家團圓聚餐齊慶中秋
羅樂林曾表示與第二任太太陳寶儀已分房瞓多年，不過二人一直都沒有離婚，繼續同居分房生活，並保持良好的家庭關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
滙豐私有化恒生應市策略
滙豐控股（0005.HK）今朝公告私有化恒生銀行（0011.HK），應如何部署？HK MoneyClub ・ 1 天前
26歲趙露思《許我耀眼》爆紅！「敢言」金句大爆發，躺著淚、滿身傷痕也要捍衛自己權益，自救就是愛自己的表現
內地女星趙露思近年憑「甜寵劇」爆紅，正值事業衝刺期時，卻因高壓超時工作而患上暫時性失聰、失語症等身心疾病。現時她與經理人公司為解約糾紛鬧上法庭，依然直播「敢言」金句大爆發，為了愛自己及奪回自己的人生而背水一戰，一起來看看她的「敢言」語錄吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
林穎嫺返港慶中秋優雅風采依然 女兒遺傳優良基因洛杉磯選美獲獎
1987年香港小姐季軍兼最上鏡小姐林穎嫺（Wing）當年一出道就備受TVB力捧，先後演出《大都會》、《男兒本色》等劇集Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
持槍警衛、財神年畫、蛇羹飯堂 一代人心中的恒生記憶
恒生銀行被滙豐私有化，引發港人懷舊潮。從巴籍警衛與大銅閘，到財神年畫、蛇羹飯堂，恒生是一代香港人的集體回憶與城市情感象徵。Yahoo財經 ・ 9 小時前
碧咸正式進駐小紅書操普通話推銷 增加支持老婆生意的本錢？
碧咸嫂最新Netflix紀錄片集《Victoria Beckham：女強人本色》上架，揭露其時裝品牌蝕大本，碧咸於影片中直言為此投入了很多，沒有更多的錢可以投入。碧咸嫂時裝品牌在度過危機後近年愈做愈大，但據報去年業績依然是盤蝕本生意﹗恰巧碧咸昨日正式進駐小紅書，努力操普通話向中國市場推銷他的BOSS新品，未知是否要為支持老婆而做好資金準備Yahoo財經 ・ 7 小時前
AirPods 4、AirPods Max 減至歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）｜Amazon Prime Day優惠2025
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
何超蓮中秋節豪宅泳池邊BBQ 三太8千呎山頂大宅再成網民焦點
已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮去年邀請好友李蘊到家中作客，李蘊分享當日聚會照，意外曝光何超蓮豪宅內景。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
79歲夏雨透露將回內地定居 原來一早有跡可尋？
79歲夏雨由60年代從影至今已超過60年，1974年由亞視前身麗的映聲轉投TVB拍劇，之後加入《歡樂今宵》，多年來拍攝過唔少膾炙人口嘅作品Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前