馬查多將和平獎獻川普 諾委會：得主身分不變

（法新社奧斯陸16日電） 榮獲2025年諾貝爾和平獎的委內瑞拉反對派領袖馬查多，昨天將和平獎獎章獻給美國總統川普。諾貝爾委員會（Nobel Committee）今天表示，諾貝爾和平獎與得獎者是不可分割的。

馬查多（Maria Corina Machado）說，她已經把她的諾貝爾獎章「獻給」川普，試圖贏得這位美國總統的支持。自馬杜洛（Nicolas Maduro）遭到推翻以來，川普一直對馬查多採取冷落態度。

不過，諾委會自奧斯陸發表聲明指出：「無論獎章、證書或獎金發生什麼變化，歷史上記載的得主始終是最初的獲獎者。」

諾委會又說：「即使獎章或證書後來落入他人之手，這也不會改變誰是諾貝爾和平獎得主的事實。」

諾委會表示，不會對「和平獎得主或他們涉入的政治進程」發表任何評論；至於得主如何處置他們獲得的獎章、證書與獎金，也無任何限制。