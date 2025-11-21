馬查多擬赴挪威領諾貝爾獎 委國檢方：視為通緝犯

（法新社卡拉卡斯20日電） 委內瑞拉檢察總長沙柏今天接受法新社訪問時表示，如果諾貝爾獎得主、反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）前往挪威受頒和平獎時，她將被視為「通緝犯」。

馬查多聲稱自己目前藏身委內瑞拉境內，表明有意前往挪威奧斯陸（Oslo）參加12月10日的頒獎典禮。

沙柏（Tarek William Saab）指出：「她因涉及多起刑事調查，屆時她身在委內瑞拉境外，將被視為通緝逃犯。」

他又說，馬查多被控「參與陰謀行動、煽動仇恨與恐怖主義。」

沙柏表示，馬查多也因為支持美國在加勒比海部署軍力，正接受調查。

美國總統川普（Donald Trump）已派遣全球最大的航空母艦、軍艦及戰機至當地，稱其目的是打擊毒品走私，但委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）則說，川普實際上目的是要推翻他的政府。

作為委國反對派的馬查多，對美軍進駐加勒比海表示歡迎；對於華府指控馬杜洛領導毒品集團一事，她也支持美方說法。（編譯：紀錦玲）