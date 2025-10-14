馬查多獲頒諾貝爾和平獎 委內瑞拉關閉駐挪威大使館

（法新社奧斯陸13日電） 委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）獲頒諾貝爾和平獎數日後，委內瑞拉今天宣布關閉駐奧斯陸大使館。

委內瑞拉政府透過聲明表示此舉是重整外交事務的一環。政府尚未對馬查多獲獎一事發表評論。

聲明指出，委國也關閉駐澳洲大使館，同時在辛巴威和布吉納法索設立外交據點，這兩個國家被委國視為「對抗霸權壓力的戰略夥伴」。

挪威外交部今天也表示，委內瑞拉關閉了駐奧斯陸大使館，但未說明原因。

挪威外交部發言人羅昂（Cecilie Roang）透過電子郵件告訴法新社：「這令人遺憾。儘管我們在一些問題上存在分歧，挪威仍希望與委內瑞拉保持對話，並將繼續朝這個方向努力。」

委內瑞拉大使館的電話服務已於今天晚間中斷。