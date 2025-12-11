馬查多突現身奧斯陸領諾貝爾和平獎 遭委內瑞拉禁出境 喬裝突破哨站美軍疑參與︱Yahoo

馬查多 (Photo by Odd ANDERSEN / AFP via Getty Images )

【Yahoo新聞報道】委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）過去數月一直行蹤不明，昨日（10 日）突然現身挪威奧斯陸領取諾貝爾和平獎。她在深夜於酒店露台向支持者揮手，這是她自一月以來首次公開露面。現年 58 歲的她原本受旅遊禁令限制，並被委內瑞拉政府警告若出境將被視為逃犯，但仍選擇親身赴挪威領獎。

馬查多抵達奧斯陸後在酒店外向聚集的支持者微笑致意，又與他們合唱歌曲。其後她更走到酒店外，跨過圍欄與支持者近距離接觸，場面熱烈。諾貝爾委員會今年授予她和平獎，以表揚她在委內瑞拉爭取「由獨裁走向民主、公義和平轉型」的努力，她的女兒代母領獎。

馬查多與在場人士擁抱. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP via Getty Images)

表明會返回委內瑞拉

馬查多接受《BBC》專訪時表示，過去約兩年一直未能與子女相見，並錯過他們的畢業及婚禮，坦言「超過 16 個月未曾擁抱或觸碰任何人」，能在短時間內與家人相聚令她非常激動。

她在受訪時強調，清楚面對的風險，但仍表明「當然會回去」委內瑞拉，又稱自己會留在最能發揮作用的地方，現階段則認為身處奧斯陸更有助其推動目標。

政府指控煽動仇恨、鼓吹外國入侵

馬查多長期批評總統馬杜羅（Nicolás Maduro）政府，形容對方是「犯罪」政權，並呼籲民眾團結。今年她因被禁止參與大選而無法角逐總統，但依然全力支持接替她參選的 Edmundo González。該次選舉最終由馬杜羅勝出，但國際普遍質疑選舉不公。委內瑞拉政府多次威脅拘捕馬查多，指控她煽動仇恨、鼓吹外國入侵等行為。上月，委國檢察總長稱若她赴挪威領獎，將被列為逃犯。

馬查多(Photo by Ole Berg-Rusten / NTB / AFP via Getty Images) / Norway OUT

喬裝避過軍事檢查站

據外媒報道，馬查多由委內瑞拉出境的安排極度秘密，據報她曾喬裝、避過約 10 個軍事檢查站，並從一個漁村乘木製小艇離開。整個計劃籌備約兩個月，報道亦指美國有參與，但具體程度未明。她未有否認相關細節，只稱能安全抵達「是因為許多人冒着生命危險協助」。

馬查多批評，馬杜羅政權靠毒品及人口販運等犯罪活動提供資金，並呼籲國際社會切斷相關資源流入，強調「不能把這個政權當作傳統獨裁，而應視為犯罪架構」。談到美國近期打擊涉嫌載運毒品的船隻、是否支持美軍在委內瑞拉採取軍事行動時，她未有正面回應，只批評馬杜羅「把主權拱手讓給犯罪組織」，又稱委內瑞拉人民並無尋求衝突，「是馬杜羅向人民宣戰」。