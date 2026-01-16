馬查多贈諾貝爾和平獎獎章予特朗普 諾貝爾委員會：和平獎得主不會改變｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】美國 1 月 3 日生擒委內瑞拉總統馬杜羅，並稱將監督委國政權過渡。委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）周四（15 日）到訪白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump）會面，期間將自己去年獲頒的諾貝爾和平獎獎章贈予特朗普。白宮回應指，特朗普有意保留該枚獎章；諾貝爾和平獎委員會指，獎章可以由他人持有，但和平獎得主不會改變。

特朗普稱「美好舉動」

特朗普在社交平台Truth Social發文，表示馬查多將諾貝爾和平獎獎章送贈給他，形容是「彼此尊重的美好舉動」，並向馬查多致謝。馬查多形容會面過程感覺良好，贈送獎章是為表揚他對捍衛委內瑞拉人民自由作出貢獻的認可。

兩人午餐會面歷時約 1 小時，是雙方首次面對面會晤。會後馬查多轉往國會山莊，與逾 10 名共和、民主兩黨參議員會面。白宮新聞秘書Karoline Leavitt 表示，特朗普期待與馬查多會面，但仍堅持「務實」評估，認為馬查多短期內未獲領導國家的足夠支持。

白宮：馬查多未獲足夠支持

白宮其後上載合照，顯示特朗普手持獎章，金色錶框寫上「致特朗普總統，感謝你以非凡領導力，透過實力促進和平」。

特朗普過去多次表明希望獲得諾貝爾和平獎，甚至曾為此造勢，並在馬查多獲獎時表達不滿。諾貝爾和平獎委員會稱，諾貝爾獎榮譽仍屬於馬查多本人，該獎項結果不可轉讓、分享或撤回。

分析指，馬查多此舉為試圖影響特朗普對委內瑞拉政治路向的取態，馬杜羅目前正在美國受審，特朗普早前曾否定讓馬查多出任委內瑞拉領導人的說法。委內瑞拉目前由副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）暫代總統職務，特朗普多次表示，重視美國可取得委內瑞拉石油，就此他曾讚揚德里格，稱對方「很容易合作」。

