馬查多驚喜現身挪威 向支持者致意

（法新社奧斯陸10日電） 委內瑞拉反對派領袖馬查多今天結束近一年的躲藏，現身挪威奧斯陸向支持者致意。稍早她因趕不及抵達諾貝爾獎頒獎會場，由女兒代為領取並致詞。

目前不清楚馬查多（Maria Corina Machado）是怎麼來到挪威，也不了解她之後要如何回國，因為委內瑞拉政府曾表示，如果她離開委內瑞拉，將把她視為「逃犯」。

她告訴英國廣播公司（BBC）：「我當然會回去。我非常清楚我在承擔的風險。」

「我會待在對我們志業最有用處的地方，直到不久前，我認為我必須待的地方是委內瑞拉；但今天，為了我們的事業，我認為我必須在奧斯陸。」

諾貝爾協會（Nobel Institute）表示，馬查多為了趕來參加頒獎典禮費盡千辛萬苦，一路上經歷重重危險，最終因抵達太晚，未能親自領獎。

她的女兒代為領獎，並在致詞中強烈譴責委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）領導下的「國家恐怖主義」。

深夜時分，馬查多出現在格蘭飯店（Grand Hotel）一處陽台上，向下方的支持者揮手並飛吻致意，這是她自1月以來首次公開露面。

據法新社記者報導，興奮的群眾齊聲高喊「自由」回應她的現身。

她下樓後跨越金屬護欄靠近支持者，許多人擁抱她並送上念珠。

馬查多表示，在躲藏期間，她錯過孩子許多重要時刻，包括畢業和婚禮。她接受BBC訪問時說：「超過16個月，我不能擁抱或碰觸任何人。突然在短短幾小時內，我竟能見到最愛的人，觸碰他們、一起哭、一起祈禱。」

馬查多預計在台北時間11日下午5時15分召開國際記者會。

馬查多今年10月10日榮獲諾貝爾和平獎，以表彰她為委內瑞拉民主所做的努力。

這位民主運動人士在由女兒安娜（Ana Corina Sosa Machado）代為宣讀的致詞中，呼籲委內瑞拉人民繼續抵抗馬杜洛統治。

「我們委內瑞拉人能帶給世界的，是這段漫長而艱難旅程所鍛造的教訓：要擁有民主，就必須願意為自由而戰。」