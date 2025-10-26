馬灣水燈活動與宣傳圖有明顯落差 水燈稀疏、光線黯淡 網民轟「照騙」︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】馬灣近日舉辦「點亮馬灣」水燈活動，吸引不少市民於週末前往參加，在社交平台引起大量討論。許多前往拍照的市民上載現場照片，指活動現場與早前宣傳圖中的畫面有明顯落差。

從網民上傳的相片所見，海邊水面中央只有少量手作水燈漂浮，分佈稀疏，大部份水燈集中堆疊在岸邊的圍網內，燈光亮度不高，整體氣氛較為平淡。雖然岸邊設有少量燈飾和擺設，亦有家庭帶同小朋友觀賞及拍照，與宣傳中所形容的「點亮秋日回憶」景象差距明顯。

主辦方社交平台上傳的影片所見，大量水燈堆疊在岸邊的圍網內。（主辦方影片截圖）

有現場人士形容，水燈燈光亮度不高，難以拍攝到宣傳照片的效果。（主辦方影片截圖）

網民上傳相片 其他網民：救左好多人

社交平台上，不少網民留言稱活動「理想與現實」差距太大，有人留言「照騙」、「好彩冇去」、「救左好多人」，亦有人批評「水好污糟」、「燈太少」，更有人留言「報海關」諷刺活動安排。

主辦方早前表示，參加者只要於馬灣 1868 商戶消費滿 100 元，或為馬灣居民並出示住址證明，即可換領水燈材料包，親手製作水燈許願。活動同場設有「色彩派對」市集及兒童攤位，並安排街頭音樂演出。

《Yahoo新聞》已就事件向主辦單位「馬灣 1868」查詢，正待回覆。