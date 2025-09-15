馬爾代夫只排第５！2025網友推薦海島旅遊Top10，冠軍限定美食超誘人

當盛夏陽光灑落海面，海風帶來鹹香氣息，夏日海島的魅力便悄悄展開。湛藍海水、潔白沙灘與絢爛夕陽交織出最療癒的度假風景，無論是暢玩浮潛、躺沙灘曬日光浴，還是探訪熱帶美食與在地文化，都能讓人瞬間忘卻人生煩惱，沉浸在專屬夏天的浪漫旅程中。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點10大人氣海島，快來看這些島你去過了沒！

No.10 關島｜美國

關島是美國在太平洋的領土，以碧藍海水、潔白沙灘與免簽優勢成為台灣旅客夏季度假熱門地點，這裡擁有濃厚的美式風格與查莫洛原住民文化，融合海島風情與現代便利，著名的戀人岬、杜夢灣、藍洞潛水點及購物中心吸引大量觀光客。免稅購物與眾多水上設施、飯店度假村組合，使關島成為結合「海島玩樂、購物休閒」的理想選擇。

此外，關島有著迷人的歷史，從考古遺址、麥哲倫登岸處、西班牙堡壘到第２次世界大戰的戰場，適合熱愛自然、人文或購物的旅客。

▲關島不只可玩水，也有許多購物的地方。（圖片來源：shutterstock達志影像）

No.９ 沙巴｜馬來西亞

沙巴位於馬來西亞東部婆羅洲北端，擁有壯麗的海岸線、蔚藍海域與多元生態，被譽為東南亞最美的熱帶海島之一。沙巴擁有舉世聞名的京那巴魯山、原始熱帶雨林及水上清真寺，還有仙本那、馬布島、西巴丹等絕美潛水天堂，是海洋愛好者的夢幻目的地。比起其他熱門海島，沙巴遊客密度較低、物價親民，保有純樸自然的海島風貌。

補教名師呂捷2025年６月前往沙巴遊玩，並在臉書分享遊記，引起不少網友留言回應，「有錢真好，有閒更好」「晚上的湖邊清真寺更漂亮哦」。

▲沙巴被譽為東南亞最美的熱帶海島之一。（圖片來源：shutterstock達志影像）

No.８ 普吉島｜泰國

普吉島是泰國最大的島嶼，位於安達曼海，被譽為「安達曼海上的珍珠」。從熱鬧的芭東海灘到寧靜的卡塔與卡隆海灘，各具風情，能滿足不同旅客的需求。當地豐富的夜生活、美食市集與泰式SPA，庶民文化獲得不少遊客喜愛。此外，當地也有唯一一家獲得米其林星級的一星、綠星餐廳「PRU Restaurant」，展示「從社區到餐桌」的美食體驗，擁有開放式廚房、全景海景和採用泰國各地優質食材烹製的創新烹飪料理。

▲普吉島擁有豐富夜生活、美食市集與泰式SPA。（圖片來源：shutterstock達志影像）

No.７ 宿霧｜菲律賓

宿霧是菲律賓第２大城市，素有南方皇后市之稱。作為中部的交通樞紐，宿霧與周邊眾多離島如薄荷島、墨寶、邦勞等相互串聯，不僅便於移動，更擁有浮潛、跳島、鯨鯊共游等超人氣海上活動。

宿霧物價親民、美食多元、當地人熱情友善，讓宿霧成為每年夏天亞洲旅客最愛的海島避暑天堂之一。有遊客分享入住亨南高級海岸度假村的經驗，他表示，「怎麼捨得退房！飯店（2024年）３月才開幕，３座游泳池，還有私人海灘，１個晚上四千多」，引起網友留言回應，「無敵海景最讚啦」「超美」。

▲宿霧擁有浮潛、跳島、鯨鯊共游等超人氣海上活動。（圖片來源：shutterstock達志影像）

No.６ 夏威夷｜美國

夏威夷群島由超過130個島嶼組成，其中以歐胡島、茂宜島與夏威夷島（大島）最受歡迎。這裡擁有世界知名的衝浪勝地、夢幻白沙灘與壯麗火山地貌，四季如夏的氣候更讓它成為全球旅人嚮往的度假天堂。除了海洋、火山魅力，夏威夷也融合多元文化，有跳草裙舞、吃烤乳豬、看火舞、學烏克麗麗等原住民文化相關體驗。

此外，夏威夷也曾留下多位歷史與國際名人的足跡，國父孫中山早年曾在檀香山創立革命組織「興中會」；前美國總統歐巴馬（Barack Obama）與流行音樂歌手火星人布魯諾（Bruno Mars）也都於此出生。夏威夷融合豐富的歷史人文與壯麗的自然景觀，是暑假出遊的絕佳目的地。

▲夏威夷表演活動豐富，有草裙舞、火舞等等。（圖片來源：shutterstock達志影像）

No.５ 馬爾地夫

馬爾地夫是位於印度洋的熱帶島國，由約1200座珊瑚小島組成，以純白沙灘、湛藍潟湖和水上屋聞名，是全球最具代表性的奢華海島度假勝地，適合浮潛、日光浴與出海活動。

此外，許多度假村設有無邊泳池、水療中心與浪漫晚餐，成為情侶蜜月與夏季度假的首選天堂。網友分享蜜月經驗，看到可愛的島嶼和清澈的大海，內心充滿感動，真的覺得好值得，引來不少網友留言回應，「好讚喔」「好美」。

▲馬爾地夫是全球最具代表性的奢華海島度假勝地。（圖片來源：shutterstock達志影像）

No.４ 濟州島｜韓國

濟州島是韓國最大的島嶼，位於朝鮮半島南端，以火山地形與自然美景聞名，擁有世界自然遺產的漢拏山、濟州火山熔岩洞和多樣的海岸景觀，被譽為「韓國的夏威夷」。濟州島夏天氣候涼爽濕潤，還有騎馬、潛水、採橘子等體驗活動，是不少旅客的避暑首選。

雄獅推出秋冬限定「濟州自然藝境５日」行程，帶領旅客探索濟州島獨特地景以及熱門設施，走訪牛島海洋道立公園、城山日出峰，還有風靡全球的IP動畫人物景點史努比庭園、HARIBO小熊軟糖歡樂世界，是親子同樂跟拍照打卡絕佳地點。

▲濟州島以火山地形與自然美景聞名。（圖片來源：shutterstock達志影像）

No.３ 峇里島｜印尼

峇里島擁有壯麗的火山地形、潔白沙灘與獨特的印度教文化。島上融合自然景觀與人文風情，像烏布的稻田梯田、海神廟壯麗的海岸線，以及享譽盛名的精緻SPA療程。喜歡登山的旅客可深入山林秘境，徒步探索瀑布與森林；熱愛水上活動的人，則能參加浮潛或搭船出海，盡情享受海島魅力。

峇里島夏天屬於乾季，是度假拍照的黃金時機。有網友發文推薦峇里島必去的俱樂部The Edge，它擁有懸崖邊的游泳池，遊客可和印度洋合照，引起不少人討論，「超想去玩的」「無邊際好美喔」。

▲峇里島擁有壯麗的火山地形、潔白沙灘。（圖片來源：shutterstock達志影像）

No.２ 富國島｜越南

富國島位於越南西南方，也是越南最大的島嶼，氣候宜人且擁有蔚藍海水、白沙灘與豐富的熱帶風情。台灣目前可直飛富國島，旅客千萬別為了省錢選擇轉機，因為入境富國島免簽，但若轉機入境越南本土，仍需辦理簽證；加上胡志明市的國際與國內航廈是分開２棟建築，移動距離遠且海關排隊人潮眾多，恐影響行程安排。網友分享「動物園、遊樂園滿適合孩子走走看看，搭配度假村的泳池沙灘，也是滿舒適的一趟旅行」「避開路邊攤飲食，出門就坐grab，安全又便宜」。

雄獅推出直飛富國島６日的行程，一次網羅陸、海、空３大主題玩法！搭乘全球最長跨海纜車，飛越蔚藍海灣、綠意漁村與金黃沙灘，俯瞰富國島壯麗海景。走訪島上最大野生動物園，搭Safari巴士近距離觀察珍稀動物，還能暢玩珍珠奇幻樂園、歐風街區、巨型海龜水族館、美人魚秀、刺激遊樂設施一應俱全，全齡族群都能玩得盡興。

▲富國島的富國大世界園區有如義大利威尼斯。（圖片來源：shutterstock達志影像）

No.１ 沖繩｜日本

沖繩由160多個島嶼組成，融合了日本、琉球文化與南洋風情，是個獨具魅力的度假天堂，蟬聯2024年10大海島榜聲量冠軍。再加上2025年華航、虎航直飛石垣島，星宇直飛宮古島，不到１個半小時馬上感受出國氛圍；限定美食如沖繩麵、海葡萄與紫薯冰淇淋，吸引不少饕客買單。

JUNGLIA OKINAWA侏羅紀叢林樂園於7/25沖繩北部盛大開幕，占地約60公頃，融合了叢林探險與奢華體驗，為遊客帶來前所未有的刺激旅程，也是近期最多沖繩旅行團客指定的景點，其他景點還有小希臘之稱的瀨長島、東亞第一大水族箱海洋博公園、跨越湛藍海洋的古宇利島大橋等等。

▲台灣飛往沖繩只需不到1.5小時，使沖繩成為許多台灣旅客的熱門目的地。（圖片來源：shutterstock達志影像）

▲2025人氣海島旅遊推薦Top10。（圖片來源：網路溫度計）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年7月1日至2025年6月30日。《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫

點我【2025海島旅遊推薦】看原文

