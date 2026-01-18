曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
馬舉辦十五運會香港獎牌運動員賽馬日 頒逾1147萬獎金勉勵港隊健兒
香港賽馬會今日(18日)於沙田馬場舉辦「十五運會香港獎牌運動員賽馬日」，表揚港隊在首次由粵港澳三地共同承辦的第十五屆全國運動會(十五運會)中，勇奪九金、兩銀及八銅，創下本港於全運會的歷史佳績。賽馬日同場進行「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒贈儀式，向獎牌健兒發放獎金11,475,000港元。
馬會贊助體院於2023年推出為期三年的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，設現金獎獎勵在頂尖大型運動會中表現優秀的中國香港運動員，涵蓋包括：奧運會、殘疾人奧運會、亞運會、亞洲殘疾人運動會、世界大學生運動會、全國運動會及殘疾人運動會，以及其相關的冬季運動會。至今馬會已透過計劃發放超過8,700萬港元現金獎勵。
李思穎獲225萬元獎金
單車運動員李思穎成功衛冕女子公路自行車個人賽，並勇奪三金，獲計劃獎勵共225萬港元。她表示，巴黎奧運表現失準曾令她倍感壓力，幸教練和隊友始終相信她，使她必須逼著自己重拾信心，「沒有他們支持，我不可能完成三金的佳績，是他們的信任帶我走過低谷。」李思穎又感謝，政府及社會各界對運動員的支持，亦衷心感謝體院及馬會透過計劃給予運動員鼓勵。
何詩蓓榮幸站上頒獎台
游泳運動員何詩蓓於主項自由泳率先勇奪兩金，及後在兩場緊接的決賽中再添兩面銅牌，獲得共180萬港元現金獎勵。她表示，非常榮幸能在首個全國運動會與教練一同站上頒獎台，「經歷背傷，這次賽事對我而言象徵著一個有力的開始。」她亦非常雀躍能與年輕隊友並肩作戰，期待游泳隊未來取得更多突破。
陳國基：運動員出色表現 令大家深感自豪
主禮嘉賓、香港特別行政區政府政務司司長陳國基在致辭時表示，香港特區派出歷來陣容最龐大的代表團參與今屆全運會，展現了運動員出色的競技水平和拼搏精神，更創下了香港特區參加全運會的最佳成績，令大家深感自豪。他感謝馬會一直積極支持本地體育發展，並指馬會作為全運會香港賽區的唯一「合作伙伴」，除了慷慨贊助支持香港賽區籌辦賽事，更派出約100名義工參與，協助賽事順利進行，貢獻良多。
廖長江：頒發獎金勉勵運動員
馬會主席廖長江向運動員致以衷心祝賀和感謝，「每當見到港隊健兒全力以赴，展示堅毅不撓的香港精神，我都深受鼓舞。」他指出，為表揚一眾港將的卓越表現，馬會透過優秀運動員獎勵計劃向十五運會獎牌得主頒發獎金，勉勵他們再接再厲。
他續指，馬會全力支持全運會，撥款逾五億港元支持香港及廣東賽區賽事。馬會是香港賽區的唯一合作伙伴，支持義工服務計劃、全港社區及學校推廣活動，以及為弱勢社群和青少年安排觀賽體驗等。近100位馬會義工出任香港賽區團體義工，為運動員、嘉賓和觀眾提供貼心支援；十五運會首次由粵港澳三地攜手承辦，標誌著香港體育發展的里程碑，馬會積極在不同層面推動體育發展，並將繼續聯同香港特區政府及社會各界，延續全運會的成功經驗。
馬會積極推廣社區及精英體育運動
馬會多年來積極推廣社區及精英體育運動，讓不同年齡、背景和能力的人士均可享受體育的樂趣。1982年落成的體院（前身銀禧體育中心）由馬會與港府共同出資建設，成為本地精英運動員的培訓基地。馬會於1992年撥捐二億港元成立現稱為「香港賽馬會精英運動員基金」的信託基金，支持運動員的培訓、教育及事業發展等。馬會亦於2021年撥款一億五千萬港元，以對等配對形式，與香港特區政府共同成立「運動科研資助計劃」。
