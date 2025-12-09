馬蒂斯作品被盜 巴西聖保羅圖書館保安訪客遭劫持 13 幅藝術品失竊 疑犯被捕｜Yahoo

12月8日，巴西聖保羅市中心的圖書館 Biblioteca Mário de Andrade 被兩名持槍男子盗走13件藝術品 (Photo by Fabio Vieira/FotoRua/NurPhoto via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】巴西聖保羅一座圖書館周日遭兩名持槍男子搶劫，疑犯劫持一名保安和一對到訪的老夫婦，然後劫走法國藝術家馬蒂斯（Henri Matisse）的八幅版畫，和巴西畫家波蒂納里（Cândido Portinari）的至少五幅版畫。當局周一（8 日）追查到犯案車輛，其後一名疑犯被捕。

與聖保羅現代藝術博物館（MAM）聯展最後一日

劫案發生在巴西聖保羅圖書館 Biblioteca Mário de Andrade，當時圖書館正和聖保羅現代藝術博物館舉行聯合展覽，主題為「從書籍到博物館」，周日（7）是展期的最後一日。兩名疑犯上午 10 時從正門進入圖書館，先是劫持一名保安和一對老夫婦，然後用麻包袋帶著藝術品原路逃離現場，朝最近的地鐵站方向離去。

Biblioteca Mário de Andrade圖書館位於聖保羅市中心，是巴西第二大圖書館。巴西當局表示，案發翌日尋獲懷疑涉事的車輛，並在數小時後拘捕其中一名嫌疑犯。

藝評人：失竊作品的價值「無法估量」

當局尚未公布被盜作品的詳細清單，據當地媒體報道，Matisse為限量版藝術書籍《爵士樂》（Jazz）製作的一幅拼貼畫也在被盜之列。Matisse被公認為 20 世紀最具影響力的藝術家之一，有藝評人認為這些失竊作品的價值「無法估量」。

至於Portinari 五幅被盗版畫，是用於為巴西作家 José Lins do Rego小說《甘蔗園男孩》（Menino de engenho）特刊的插圖。Portinari 的晝作經常描繪農民和勞工，是巴西現代主義藝術傑出人物之一。

來源：BBC