黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
馬術場地障礙個人賽 賴禎敏第5名完成（郭灝然報道）
【Now新聞台】全運會馬術場地障礙賽，港隊的賴禎敏於個人賽決賽排名前列進入附加賽，最終第5名完成。
決賽第一輪，賴禎敏策騎的苜蓿過這個欄的時候些微失誤，障礙罰分就得這4分，於規定時間之內完成。81秒94的時間足夠令她壓贏前港隊代表鄭文傑在內4位罰分同樣4分的選手，首輪排第4。
場地障礙賽的玩法，就是選手要和馬匹配合，控制馬的脾氣都很重要。選手要按照指定路線策騎他們的馬匹，跨過場地上的木製欄桿以及水池等等的障礙。好像鏡頭見到，這位天津選手宋德健，馬匹撞欄扣分之外，還累積兩次拒跳就會即時被淘汰，他的馬看來就不太滿意。
每位選手於每個障礙的失誤都會被扣4分，超過指定的時間完成，每秒又會再扣一分，累積罰分最少的選手為之優勝。
部分的欄桿是兩至三組放在一起，中間會有30至60公分的距離，亦有一點組合障礙相隔大約一至兩個馬步，考驗選手命令馬匹起跳的時機。
賴禎敏於決賽第二輪只有這個雙欄桿障礙失手，被罰4分，時間是80秒54，規定時間之內完成。總罰分僅8分，要與另外4位選手再鬥附加賽決定獎牌。
附加賽的路線會比較短，障礙佈局亦有所不同，賴禎敏於附加賽兩度罰分，最終排名第5，隊友梁巧羚則以第8名完成。
冠軍是廣西的木拉得力，附加賽0罰分，總罰分僅4分，擊敗第二位河北的王韞婧和第三位山東的張勇，繼場地障礙團體賽之後，個人賽都贏得金牌。
#要聞
