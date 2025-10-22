專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
投資推廣署今日（22日）公布，內地的蘭州牛肉麵馬記永在香港開設的分店正式開幕，藉香港邁向國際市場。投資署助理署長劉智元表示，歡迎馬記永選擇在香港開設首家境外店，香港是內地企業「走出去」的最佳跳板，相信馬記永能透過香港邁向國際市場。
馬記永屬於上海花橋餐飲管理有限公司旗下，該公司香港市場副總經理兼港澳及東南亞開發總監黄子玥表示，香港為馬記永提供了建立品牌形象，以及進入海外市場的平台，是把蘭州牛肉麵推向國際市場的理想門戶。
馬記永成立於2019年，是中式麵食連鎖品牌，目前在內地擁有超過360間直營門店，是中國直營門店數量第一的蘭州牛肉麵品牌。馬記永的香港分店開設在屯門廣場2期1樓。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/馬記永在港設首家境外店-投資署-藉香港邁向國際市場/611021?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
